Программа передач МИР на 29 октября 2022

Телепрограмма МИР на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 29.10.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:40 Суета сует
08:10 Рожденные в СССР. 95 лет театру «Ленком»
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Дети Дон Кихота
11:35 Участок. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Участок. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Участок. 7-я - 12-я серии
00:05 Вас ожидает гражданка Никанорова
01:30 Сельская учительница
03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.