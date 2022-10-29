Программа передач МИР на 29 октября 2022

Телепрограмма МИР на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 29.10.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:40 Суета сует

08:10 Рожденные в СССР. 95 лет театру «Ленком»

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Дети Дон Кихота

11:35 Участок. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Участок. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Участок. 7-я - 12-я серии

00:05 Вас ожидает гражданка Никанорова

01:30 Сельская учительница

03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.