Программа передач, ТВ программа на 30 октября 2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 30 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 30.10.2022
1 канал
03:25 Россия от края до края
05:05 Три дня вне закона
06:00 Новости
06:10 Три дня вне закона
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Камчатка
11:10 «Повара на колесах«
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:30 Холодное лето пятьдесят третьего...
16:25 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. 2-й этап. Прямой эфир
17:45 «Поем на кухне всей страной»
19:55 «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса»
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. Финал
23:55 Холодное лето пятьдесят третьего...
01:40 Моя родословная
02:20 Наедине со всеми
03:05 Россия от края до края
Россия 1
04:00 По секрету всему свету
05:40 Заезжий молодец
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Несломленная
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Эхо греха
03:15 Заезжий молодец
ТВЦ
04:55 Битва за наследство. Фильм 8-й
05:35 10 самых... Звездные разводы
06:05 Собор Парижской Богоматери
08:00 Что знает Марианна? 1-я серия
08:52 Что знает Марианна? 2-я серия
09:40 Здоровый смысл. 15-я серия
10:10 Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь
10:55 Страна чудес. Ундоры
11:30 События
11:45 Собачье сердце. 1-я серия
13:05 Собачье сердце. 2-я серия
14:30 Московская неделя
15:00 «Улыбнёмся осенью». Юмористический концерт
16:10 Свадьба по обмену
17:55 Ошибка памяти. 1-я - 4-я серии
21:20 Объявлен мёртвым. 1-я - 4-я серии
00:35 События
00:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:00 Срок давности. 1-я - 4-я серии
04:00 Нож в сердце. 1-я серия
04:47 Нож в сердце. 2-я серия
НТВ
05:00 Инспектор Купер. Сезон 1. «Последняя осень», 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер!» Новый сезон. Финал
23:25 Звезды сошлись
01:00 «ТЭФИ-KIDS-2022». Российская национальная телевизионная премия
02:10 Зверобой. Сезон 1. 18-я - 21-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Не иметь, не терять
5 канал
05:00 Убить дважды. 1-я - 4-я серии
08:00 Наш спецназ. Проверка на фальш
08:45 Наш спецназ. Враги по оружию
09:40 Наш спецназ. Сыграть на опережение
10:35 Наш спецназ. Недетские прятки
11:30 Наш спецназ. Криминальный треугольник
12:30 Наш спецназ. Похищенная переписка
13:20 Наш спецназ. Охота на СОБР
14:15 Наш спецназ. Гремучая смерть
15:05 Наш спецназ. Долгожданный куш
16:00 Наш спецназ. Полное перевоплощение
16:55 Наш спецназ. Путь Самурая
17:45 Наш спецназ. Роковое притяжение
18:35 След. Галстук для Богомола
19:30 След. Злая мертвая девочка
20:15 След. Ты - не моя жена
21:05 След. Дурак
21:50 След. Изгои
22:35 След. Мертвецкий гамбит
23:25 След. Будь готов умереть
00:10 След. Чужими руками
00:55 След. Водитель для
01:30 След. Здоровье по безналу
02:00 След. Фитнес-центр
02:35 След. Дом без адреса
03:15 Америкэн бой
Домашний
01:05 Колыбель над бездной. 1-я - 6-я серии
05:45 6 кадров
06:20 Предсказания 2.2
06:30 Предсказания 2.2. 2-я серия
07:15 Верю. Люблю. Надеюсь. 1-я - 4-я серии
10:40 Семейные тайны. 1-я - 4-я серии
14:30 Счастье меня найдёт. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Ветреный. 26-я - 28-я серии
21:30 Нелюбовь. 1-я - 4-я серии
01:00 Колыбель над бездной. 7-я - 12-я серии
ТНТ
04:25 Импровизация. Сезон 6. 160-я серия
05:10 Comedy Баттл. 18-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 25-я серия
06:45 Однажды в России. Сезон 8. 206-я серия
07:00 Снежная королева-3. Огонь и лёд
08:40 Финник
10:20 СашаТаня. Сезон 5. 170-я - 175-я серии
13:10 Фантастические твари и где они обитают
15:50 Чудо-женщина: 1984
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 37-я серия
21:00 Концерты. 1-я серия
22:00 Импровизация. Сезон 8. 229-я серия
23:00 Новые танцы. Сезон 2. 32-я серия
01:00 Битва экстрасенсов. 209-я серия - «Игрушки Романовых. Вася»
02:20 Битва экстрасенсов. 209-я серия - «Игрушки Романовых. Вася»
03:35 Импровизация. Сезон 6. 161-я серия
04:20 Импровизация. Сезон 6. 162-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия
05:30 Тараканище
05:50 Ералаш. Сезон 1. 155-я - 157-я серии
06:05 Фиксики. Зубная щетка
06:25 Возвращение блудного попугая
06:35 Утро попугая Кеши
06:45 Три кота. Что такое осень
06:50 Три кота
06:55 Три кота. День бабушек
07:00 Три кота. Крутые бутерброды
07:05 Три кота. Котята-шпионы
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Мусор - не мусор
07:20 Три кота. Послание в бутылке
07:25 Три кота. Как мыть лапки
07:30 Царевны
07:40 Царевны. Орех-незабудка
07:45 Царевны
07:55 Уральские пельмени
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ь»
10:45 Собачья жизнь-2
13:00 Ганзель, Гретель и Агентство Магии
15:00 Удивительное путешествие доктора Дулиттла
17:00 Маска. Танцы
19:25 Мстители: Война бесконечности
22:25 Вратарь Галактики
00:50 Спасти рядового Райана
03:25 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 8. 52-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 8. 54-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 8. 62-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 8. 61-я серия
Матч ТВ
04:30 Karate Combat-2022. Прямой эфир
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Риггз - М. Гиллард
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 В гостях у лета
10:25 Катар. Обратный отсчёт
11:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Тюмень» - КПРФ (Москва). Прямой эфир
13:25 Новости
13:30 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Сочи» - «Урал» (Екатеринбург). Прямой эфир
16:00 Новости
16:05 Все на Матч!
16:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Белогорье» (Белгород). Прямой эфир
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Милан». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:30 Настольный теннис. Международный турнир «Кубок УГМК«. Финал
02:55 Новости
03:00 Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Группы. Финалы в отдельных видах
04:05 Катар-2022
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Лысый нянька. Спецзадание
14:50 Ангел мести
16:45 Преступник
19:00 Одинокий волк
21:00 Наёмник
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:45 Легендарные самолеты. Ту-144. Устремлённый в будущее
05:25 Москва - фронту
05:45 Сильные духом
09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №116
11:30 Код доступа. «Циклон» Украинский оскал джихада»
12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Мария Байда
13:05 Специальный репортаж
13:40 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Цена Освобождения
00:40 Оружие Победы
00:55 Счастье ты мое. 1-я - 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Энциклопедия загадок. Тайна хрустальных черепов
07:05 «Грибок - теремок». «Золотая антилопа»
07:50 Достояние республики
10:05 Диалоги о животных. 9-я серия - «Калининградский зоопарк«
10:45 Большие и маленькие. Сезон 4. 9-я серия
12:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Фаддей Беллинсгаузен
13:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Александр Зиновьев. «Катастройка»
14:05 Спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро»
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Океан биоресурсов
17:10 Пешком... Москва тихая
17:45 Передача знаний. 8-я серия
18:35 Романтика романса. К 100-летию Московского академического театра им. Вл. Маяковского
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 «Тайники души». К 100-летию со дня рождения Анатолия Папанова
20:50 Дети Дон Кихота
22:05 «Сквозь звёзды». Музыка Джона Уильямса к популярным кинофильмам
23:35 Шестнадцатая весна
01:00 Диалоги о животных. 9-я серия - «Калининградский зоопарк»
01:40 Искатели. Загадочная смерть досточтимого мастера
02:30 Мультфильмы. «Эксперимент». «Таракан». «Гром не грянет»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»
05:50 Пятница News. 196-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 5. 8-я серия - «Торт «Избушка» для Натальи Медведевой»
07:20 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»
08:40 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 6-я серия
09:10 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
10:00 Гастротур. Сезон 2. 12-я серия - «Тула»
11:00 Эйс Вентура: Розыск домашних животных
12:40 Эйс Вентура 2: Когда зовет природа
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
16:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
18:50 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
20:40 Адский шеф. Сезон 1. 11-я серия
23:10 Паразиты
01:40 Патруль времени
03:20 Пятница News. 196-я серия
03:40 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»
04:40 Пятница News. 195-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:15 Мультфильмы
07:40 Дети Дон Кихота
09:00 Наше кино. История большой любви. К юбилею А. Папанова
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 По семейным обстоятельствам
12:35 Заколдованный участок. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Заколдованный участок. 4-я - 6-я серии
18:30 Вместе
19:30 Заколдованный участок. 6-я - 10-я серии
00:00 Вместе
01:00 Белорусский вокзал
02:35 Вратарь
03:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.