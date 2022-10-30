Программа передач, ТВ программа на 30 октября 2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 30 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 30.10.2022



1 канал



03:25 Россия от края до края

05:05 Три дня вне закона

06:00 Новости

06:10 Три дня вне закона

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Камчатка

11:10 «Повара на колесах«

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:30 Холодное лето пятьдесят третьего...

16:25 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. 2-й этап. Прямой эфир

17:45 «Поем на кухне всей страной»

19:55 «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса»

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. Финал

23:55 Холодное лето пятьдесят третьего...

01:40 Моя родословная

02:20 Наедине со всеми

03:05 Россия от края до края



Россия 1



04:00 По секрету всему свету

05:40 Заезжий молодец

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Большие перемены

12:35 Несломленная

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Эхо греха

03:15 Заезжий молодец



ТВЦ



04:55 Битва за наследство. Фильм 8-й

05:35 10 самых... Звездные разводы

06:05 Собор Парижской Богоматери

08:00 Что знает Марианна? 1-я серия

08:52 Что знает Марианна? 2-я серия

09:40 Здоровый смысл. 15-я серия

10:10 Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь

10:55 Страна чудес. Ундоры

11:30 События

11:45 Собачье сердце. 1-я серия

13:05 Собачье сердце. 2-я серия

14:30 Московская неделя

15:00 «Улыбнёмся осенью». Юмористический концерт

16:10 Свадьба по обмену

17:55 Ошибка памяти. 1-я - 4-я серии

21:20 Объявлен мёртвым. 1-я - 4-я серии

00:35 События

00:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:00 Срок давности. 1-я - 4-я серии

04:00 Нож в сердце. 1-я серия

04:47 Нож в сердце. 2-я серия



НТВ



05:00 Инспектор Купер. Сезон 1. «Последняя осень», 1-я и 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Ты супер!» Новый сезон. Финал

23:25 Звезды сошлись

01:00 «ТЭФИ-KIDS-2022». Российская национальная телевизионная премия

02:10 Зверобой. Сезон 1. 18-я - 21-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Не иметь, не терять



5 канал



05:00 Убить дважды. 1-я - 4-я серии

08:00 Наш спецназ. Проверка на фальш

08:45 Наш спецназ. Враги по оружию

09:40 Наш спецназ. Сыграть на опережение

10:35 Наш спецназ. Недетские прятки

11:30 Наш спецназ. Криминальный треугольник

12:30 Наш спецназ. Похищенная переписка

13:20 Наш спецназ. Охота на СОБР

14:15 Наш спецназ. Гремучая смерть

15:05 Наш спецназ. Долгожданный куш

16:00 Наш спецназ. Полное перевоплощение

16:55 Наш спецназ. Путь Самурая

17:45 Наш спецназ. Роковое притяжение

18:35 След. Галстук для Богомола

19:30 След. Злая мертвая девочка

20:15 След. Ты - не моя жена

21:05 След. Дурак

21:50 След. Изгои

22:35 След. Мертвецкий гамбит

23:25 След. Будь готов умереть

00:10 След. Чужими руками

00:55 След. Водитель для

01:30 След. Здоровье по безналу

02:00 След. Фитнес-центр

02:35 След. Дом без адреса

03:15 Америкэн бой



Домашний



01:05 Колыбель над бездной. 1-я - 6-я серии

05:45 6 кадров

06:20 Предсказания 2.2

06:30 Предсказания 2.2. 2-я серия

07:15 Верю. Люблю. Надеюсь. 1-я - 4-я серии

10:40 Семейные тайны. 1-я - 4-я серии

14:30 Счастье меня найдёт. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Ветреный. 26-я - 28-я серии

21:30 Нелюбовь. 1-я - 4-я серии

01:00 Колыбель над бездной. 7-я - 12-я серии



ТНТ



04:25 Импровизация. Сезон 6. 160-я серия

05:10 Comedy Баттл. 18-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 25-я серия

06:45 Однажды в России. Сезон 8. 206-я серия

07:00 Снежная королева-3. Огонь и лёд

08:40 Финник

10:20 СашаТаня. Сезон 5. 170-я - 175-я серии

13:10 Фантастические твари и где они обитают

15:50 Чудо-женщина: 1984

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 37-я серия

21:00 Концерты. 1-я серия

22:00 Импровизация. Сезон 8. 229-я серия

23:00 Новые танцы. Сезон 2. 32-я серия

01:00 Битва экстрасенсов. 209-я серия - «Игрушки Романовых. Вася»

02:20 Битва экстрасенсов. 209-я серия - «Игрушки Романовых. Вася»

03:35 Импровизация. Сезон 6. 161-я серия

04:20 Импровизация. Сезон 6. 162-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия

05:30 Тараканище

05:50 Ералаш. Сезон 1. 155-я - 157-я серии

06:05 Фиксики. Зубная щетка

06:25 Возвращение блудного попугая

06:35 Утро попугая Кеши

06:45 Три кота. Что такое осень

06:50 Три кота

06:55 Три кота. День бабушек

07:00 Три кота. Крутые бутерброды

07:05 Три кота. Котята-шпионы

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Мусор - не мусор

07:20 Три кота. Послание в бутылке

07:25 Три кота. Как мыть лапки

07:30 Царевны

07:40 Царевны. Орех-незабудка

07:45 Царевны

07:55 Уральские пельмени

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ь»

10:45 Собачья жизнь-2

13:00 Ганзель, Гретель и Агентство Магии

15:00 Удивительное путешествие доктора Дулиттла

17:00 Маска. Танцы

19:25 Мстители: Война бесконечности

22:25 Вратарь Галактики

00:50 Спасти рядового Райана

03:25 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 8. 52-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 8. 54-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 8. 62-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 8. 61-я серия



Матч ТВ



04:30 Karate Combat-2022. Прямой эфир

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Риггз - М. Гиллард

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 В гостях у лета

10:25 Катар. Обратный отсчёт

11:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Тюмень» - КПРФ (Москва). Прямой эфир

13:25 Новости

13:30 Все на Матч!

13:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Сочи» - «Урал» (Екатеринбург). Прямой эфир

16:00 Новости

16:05 Все на Матч!

16:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Белогорье» (Белгород). Прямой эфир

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Милан». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:30 Настольный теннис. Международный турнир «Кубок УГМК«. Финал

02:55 Новости

03:00 Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Группы. Финалы в отдельных видах

04:05 Катар-2022



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Лысый нянька. Спецзадание

14:50 Ангел мести

16:45 Преступник

19:00 Одинокий волк

21:00 Наёмник

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:45 Легендарные самолеты. Ту-144. Устремлённый в будущее

05:25 Москва - фронту

05:45 Сильные духом

09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №116

11:30 Код доступа. «Циклон» Украинский оскал джихада»

12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Мария Байда

13:05 Специальный репортаж

13:40 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Цена Освобождения

00:40 Оружие Победы

00:55 Счастье ты мое. 1-я - 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Энциклопедия загадок. Тайна хрустальных черепов

07:05 «Грибок - теремок». «Золотая антилопа»

07:50 Достояние республики

10:05 Диалоги о животных. 9-я серия - «Калининградский зоопарк«

10:45 Большие и маленькие. Сезон 4. 9-я серия

12:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Фаддей Беллинсгаузен

13:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Александр Зиновьев. «Катастройка»

14:05 Спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро»

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Океан биоресурсов

17:10 Пешком... Москва тихая

17:45 Передача знаний. 8-я серия

18:35 Романтика романса. К 100-летию Московского академического театра им. Вл. Маяковского

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 «Тайники души». К 100-летию со дня рождения Анатолия Папанова

20:50 Дети Дон Кихота

22:05 «Сквозь звёзды». Музыка Джона Уильямса к популярным кинофильмам

23:35 Шестнадцатая весна

01:00 Диалоги о животных. 9-я серия - «Калининградский зоопарк»

01:40 Искатели. Загадочная смерть досточтимого мастера

02:30 Мультфильмы. «Эксперимент». «Таракан». «Гром не грянет»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»

05:50 Пятница News. 196-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 5. 8-я серия - «Торт «Избушка» для Натальи Медведевой»

07:20 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»

08:40 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 6-я серия

09:10 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

10:00 Гастротур. Сезон 2. 12-я серия - «Тула»

11:00 Эйс Вентура: Розыск домашних животных

12:40 Эйс Вентура 2: Когда зовет природа

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

16:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

18:50 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

20:40 Адский шеф. Сезон 1. 11-я серия

23:10 Паразиты

01:40 Патруль времени

03:20 Пятница News. 196-я серия

03:40 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»

04:40 Пятница News. 195-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:15 Мультфильмы

07:40 Дети Дон Кихота

09:00 Наше кино. История большой любви. К юбилею А. Папанова

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 По семейным обстоятельствам

12:35 Заколдованный участок. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Заколдованный участок. 4-я - 6-я серии

18:30 Вместе

19:30 Заколдованный участок. 6-я - 10-я серии

00:00 Вместе

01:00 Белорусский вокзал

02:35 Вратарь

03:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятница на 30 октября 2022 Программа передач СТС на 30 октября 2022 Программа передач ТНТ на 30 октября 2022 Программа передач ТНТ на 29 октября 2022 Программа передач СТС на 27 октября 2022









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