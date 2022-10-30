Программа передач 1 канал на 30 октября 2022

Телепрограмма 1 канала на 30 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 1 канал на 30.10.2022



03:25 Россия от края до края

05:05 Три дня вне закона

06:00 Новости

06:10 Три дня вне закона

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Камчатка

11:10 «Повара на колесах«

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:30 Холодное лето пятьдесят третьего...

16:25 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. 2-й этап. Прямой эфир

17:45 «Поем на кухне всей страной»

19:55 «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса»

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. Финал

23:55 Холодное лето пятьдесят третьего...

01:40 Моя родословная

02:20 Наедине со всеми

03:05 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.