Программа передач 1 канал на 30 октября 2022

Телепрограмма 1 канала на 30 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 1 канал на 30.10.2022
03:25 Россия от края до края
05:05 Три дня вне закона
06:00 Новости
06:10 Три дня вне закона
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Камчатка
11:10 «Повара на колесах«
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:30 Холодное лето пятьдесят третьего...
16:25 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. 2-й этап. Прямой эфир
17:45 «Поем на кухне всей страной»
19:55 «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса»
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. Финал
23:55 Холодное лето пятьдесят третьего...
01:40 Моя родословная
02:20 Наедине со всеми
03:05 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.