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Программа передач Россия 1 на 30 октября 2022


Телепрограмма Россия 1 на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Россия 1 на 30.10.2022

04:00 По секрету всему свету
05:40 Заезжий молодец
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Несломленная
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Эхо греха
03:15 Заезжий молодец

В программе передач возможны изменения.









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