Программа передач ТВЦ на 30 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 30.10.2022



04:55 Битва за наследство. Фильм 8-й

05:35 10 самых... Звездные разводы

06:05 Собор Парижской Богоматери

08:00 Что знает Марианна? 1-я серия

08:52 Что знает Марианна? 2-я серия

09:40 Здоровый смысл. 15-я серия

10:10 Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь

10:55 Страна чудес. Ундоры

11:30 События

11:45 Собачье сердце. 1-я серия

13:05 Собачье сердце. 2-я серия

14:30 Московская неделя

15:00 «Улыбнёмся осенью». Юмористический концерт

16:10 Свадьба по обмену

17:55 Ошибка памяти. 1-я - 4-я серии

21:20 Объявлен мёртвым. 1-я - 4-я серии

00:35 События

00:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:00 Срок давности. 1-я - 4-я серии

04:00 Нож в сердце. 1-я серия

04:47 Нож в сердце. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.