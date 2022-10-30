Программа передач ТВЦ на 30 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 30.10.2022
04:55 Битва за наследство. Фильм 8-й
05:35 10 самых... Звездные разводы
06:05 Собор Парижской Богоматери
08:00 Что знает Марианна? 1-я серия
08:52 Что знает Марианна? 2-я серия
09:40 Здоровый смысл. 15-я серия
10:10 Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь
10:55 Страна чудес. Ундоры
11:30 События
11:45 Собачье сердце. 1-я серия
13:05 Собачье сердце. 2-я серия
14:30 Московская неделя
15:00 «Улыбнёмся осенью». Юмористический концерт
16:10 Свадьба по обмену
17:55 Ошибка памяти. 1-я - 4-я серии
21:20 Объявлен мёртвым. 1-я - 4-я серии
00:35 События
00:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:00 Срок давности. 1-я - 4-я серии
04:00 Нож в сердце. 1-я серия
04:47 Нож в сердце. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.