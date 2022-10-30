Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Программа передач ТВЦ на 30 октября 2022


Телепрограмма ТВЦ на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на 30.10.2022

04:55 Битва за наследство. Фильм 8-й
05:35 10 самых... Звездные разводы
06:05 Собор Парижской Богоматери
08:00 Что знает Марианна? 1-я серия
08:52 Что знает Марианна? 2-я серия
09:40 Здоровый смысл. 15-я серия
10:10 Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь
10:55 Страна чудес. Ундоры
11:30 События
11:45 Собачье сердце. 1-я серия
13:05 Собачье сердце. 2-я серия
14:30 Московская неделя
15:00 «Улыбнёмся осенью». Юмористический концерт
16:10 Свадьба по обмену
17:55 Ошибка памяти. 1-я - 4-я серии
21:20 Объявлен мёртвым. 1-я - 4-я серии
00:35 События
00:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:00 Срок давности. 1-я - 4-я серии
04:00 Нож в сердце. 1-я серия
04:47 Нож в сердце. 2-я серия

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач ТНТ на 30 октября 2022
  • Программа передач ТВЦ на 29 октября 2022
  • Программа передач ТНТ на 28 октября 2022
  • Программа передач ТВЦ на 28 октября 2022
  • Программа передач ТНТ на 27 октября 2022
    •




    Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 28 октября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 28 октября, результаты, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 14-го тура

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022. Расписание 2-го этапа 29 и 30 октября. Где смотреть прямые трансляции

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 29 по 30 октября в Сочи во Дворце спорта «Айсберг» пройдет второй этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

    Формула-1 2022 - календарь гонок, расписание сезона Ф1

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартовал в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.











    Народные приметы на 30 октября 2022
    Народные приметы на 29 октября 2022
    Какой праздник 30 октября 2022. Какой церковный праздник в России
    Какой праздник 29 октября 2022. Какой церковный праздник в России
    Коронавирус - статистика на 28 октября 2022 в России, Москве и Московской области
    Разговоры о важном 31 октября 2022, День народного единства, 1-11 классы
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 28 октября 2022
    Курс евро ЦБ РФ на 28 октября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 28 октября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Локомотив - ЦСКА 29 октября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru