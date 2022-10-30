Программа передач НТВ на 30 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 30.10.2022



05:00 Инспектор Купер. Сезон 1. «Последняя осень», 1-я и 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Ты супер!» Новый сезон. Финал

23:25 Звезды сошлись

01:00 «ТЭФИ-KIDS-2022». Российская национальная телевизионная премия

02:10 Зверобой. Сезон 1. 18-я - 21-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Не иметь, не терять



В программе передач возможны изменения.