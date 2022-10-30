Программа передач НТВ на 30 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач НТВ на 30.10.2022
05:00 Инспектор Купер. Сезон 1. «Последняя осень», 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер!» Новый сезон. Финал
23:25 Звезды сошлись
01:00 «ТЭФИ-KIDS-2022». Российская национальная телевизионная премия
02:10 Зверобой. Сезон 1. 18-я - 21-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Не иметь, не терять
В программе передач возможны изменения.