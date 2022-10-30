Программа передач Домашний на 30 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 30.10.2022



01:05 Колыбель над бездной. 1-я - 6-я серии

05:45 6 кадров

06:20 Предсказания 2.2

06:30 Предсказания 2.2. 2-я серия

07:15 Верю. Люблю. Надеюсь. 1-я - 4-я серии

10:40 Семейные тайны. 1-я - 4-я серии

14:30 Счастье меня найдёт. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Ветреный. 26-я - 28-я серии

21:30 Нелюбовь. 1-я - 4-я серии

01:00 Колыбель над бездной. 7-я - 12-я серии



В программе передач возможны изменения.