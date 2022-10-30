Программа передач ТНТ на 30 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 30.10.2022



04:25 Импровизация. Сезон 6. 160-я серия

05:10 Comedy Баттл. 18-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 25-я серия

06:45 Однажды в России. Сезон 8. 206-я серия

07:00 Снежная королева-3. Огонь и лёд

08:40 Финник

10:20 СашаТаня. Сезон 5. 170-я - 175-я серии

13:10 Фантастические твари и где они обитают

15:50 Чудо-женщина: 1984

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 37-я серия

21:00 Концерты. 1-я серия

22:00 Импровизация. Сезон 8. 229-я серия

23:00 Новые танцы. Сезон 2. 32-я серия

01:00 Битва экстрасенсов. 209-я серия - «Игрушки Романовых. Вася»

02:20 Битва экстрасенсов. 209-я серия - «Игрушки Романовых. Вася»

03:35 Импровизация. Сезон 6. 161-я серия

04:20 Импровизация. Сезон 6. 162-я серия



В программе передач возможны изменения.