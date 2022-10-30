Программа передач ТНТ на 30 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТНТ на 30.10.2022
04:25 Импровизация. Сезон 6. 160-я серия
05:10 Comedy Баттл. 18-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 25-я серия
06:45 Однажды в России. Сезон 8. 206-я серия
07:00 Снежная королева-3. Огонь и лёд
08:40 Финник
10:20 СашаТаня. Сезон 5. 170-я - 175-я серии
13:10 Фантастические твари и где они обитают
15:50 Чудо-женщина: 1984
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 37-я серия
21:00 Концерты. 1-я серия
22:00 Импровизация. Сезон 8. 229-я серия
23:00 Новые танцы. Сезон 2. 32-я серия
01:00 Битва экстрасенсов. 209-я серия - «Игрушки Романовых. Вася»
02:20 Битва экстрасенсов. 209-я серия - «Игрушки Романовых. Вася»
03:35 Импровизация. Сезон 6. 161-я серия
04:20 Импровизация. Сезон 6. 162-я серия
В программе передач возможны изменения.