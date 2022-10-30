Программа передач СТС на 30 октября 2022

Телепрограмма СТС на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 30.10.2022



04:50 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия

05:30 Тараканище

05:50 Ералаш. Сезон 1. 155-я - 157-я серии

06:05 Фиксики. Зубная щетка

06:25 Возвращение блудного попугая

06:35 Утро попугая Кеши

06:45 Три кота. Что такое осень

06:50 Три кота

06:55 Три кота. День бабушек

07:00 Три кота. Крутые бутерброды

07:05 Три кота. Котята-шпионы

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Мусор - не мусор

07:20 Три кота. Послание в бутылке

07:25 Три кота. Как мыть лапки

07:30 Царевны

07:40 Царевны. Орех-незабудка

07:45 Царевны

07:55 Уральские пельмени

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ь»

10:45 Собачья жизнь-2

13:00 Ганзель, Гретель и Агентство Магии

15:00 Удивительное путешествие доктора Дулиттла

17:00 Маска. Танцы

19:25 Мстители: Война бесконечности

22:25 Вратарь Галактики

00:50 Спасти рядового Райана

03:25 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 8. 52-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 8. 54-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 8. 62-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 8. 61-я серия



В программе передач возможны изменения.