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Программа передач СТС на 30 октября 2022


Телепрограмма СТС на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач СТС на 30.10.2022

04:50 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия
05:30 Тараканище
05:50 Ералаш. Сезон 1. 155-я - 157-я серии
06:05 Фиксики. Зубная щетка
06:25 Возвращение блудного попугая
06:35 Утро попугая Кеши
06:45 Три кота. Что такое осень
06:50 Три кота
06:55 Три кота. День бабушек
07:00 Три кота. Крутые бутерброды
07:05 Три кота. Котята-шпионы
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Мусор - не мусор
07:20 Три кота. Послание в бутылке
07:25 Три кота. Как мыть лапки
07:30 Царевны
07:40 Царевны. Орех-незабудка
07:45 Царевны
07:55 Уральские пельмени
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ь»
10:45 Собачья жизнь-2
13:00 Ганзель, Гретель и Агентство Магии
15:00 Удивительное путешествие доктора Дулиттла
17:00 Маска. Танцы
19:25 Мстители: Война бесконечности
22:25 Вратарь Галактики
00:50 Спасти рядового Райана
03:25 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 8. 52-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 8. 54-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 8. 62-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 8. 61-я серия

В программе передач возможны изменения.









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