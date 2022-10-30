Программа передач Матч ТВ на 30 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 30.10.2022



04:30 Karate Combat-2022. Прямой эфир

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Риггз - М. Гиллард

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 В гостях у лета

10:25 Катар. Обратный отсчёт

11:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Тюмень» - КПРФ (Москва). Прямой эфир

13:25 Новости

13:30 Все на Матч!

13:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Сочи» - «Урал» (Екатеринбург). Прямой эфир

16:00 Новости

16:05 Все на Матч!

16:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Белогорье» (Белгород). Прямой эфир

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Милан». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:30 Настольный теннис. Международный турнир «Кубок УГМК«. Финал

02:55 Новости

03:00 Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Группы. Финалы в отдельных видах

04:05 Катар-2022



В программе передач возможны изменения.