Программа передач Матч ТВ на 30 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 30.10.2022
04:30 Karate Combat-2022. Прямой эфир
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Риггз - М. Гиллард
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 В гостях у лета
10:25 Катар. Обратный отсчёт
11:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Тюмень» - КПРФ (Москва). Прямой эфир
13:25 Новости
13:30 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Сочи» - «Урал» (Екатеринбург). Прямой эфир
16:00 Новости
16:05 Все на Матч!
16:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Белогорье» (Белгород). Прямой эфир
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Милан». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:30 Настольный теннис. Международный турнир «Кубок УГМК«. Финал
02:55 Новости
03:00 Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Группы. Финалы в отдельных видах
04:05 Катар-2022
В программе передач возможны изменения.