Программа передач РЕН ТВ на 30 октября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач РЕН ТВ на 30.10.2022
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Лысый нянька. Спецзадание
14:50 Ангел мести
16:45 Преступник
19:00 Одинокий волк
21:00 Наёмник
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
В программе передач возможны изменения.