Программа передач РЕН ТВ на 30 октября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач РЕН ТВ на 30.10.2022



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Лысый нянька. Спецзадание

14:50 Ангел мести

16:45 Преступник

19:00 Одинокий волк

21:00 Наёмник

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



В программе передач возможны изменения.