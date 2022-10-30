Программа передач Звезда на 30 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 30.10.2022
04:45 Легендарные самолеты. Ту-144. Устремлённый в будущее
05:25 Москва - фронту
05:45 Сильные духом
09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №116
11:30 Код доступа. «Циклон» Украинский оскал джихада»
12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Мария Байда
13:05 Специальный репортаж
13:40 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Цена Освобождения
00:40 Оружие Победы
00:55 Счастье ты мое. 1-я - 6-я серии
В программе передач возможны изменения.