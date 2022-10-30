Программа передач Звезда на 30 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 30.10.2022



04:45 Легендарные самолеты. Ту-144. Устремлённый в будущее

05:25 Москва - фронту

05:45 Сильные духом

09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №116

11:30 Код доступа. «Циклон» Украинский оскал джихада»

12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Мария Байда

13:05 Специальный репортаж

13:40 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Цена Освобождения

00:40 Оружие Победы

00:55 Счастье ты мое. 1-я - 6-я серии



В программе передач возможны изменения.