Программа передач Культура на 30 октября 2022

Телепрограмма Культура на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 30.10.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Энциклопедия загадок. Тайна хрустальных черепов
07:05 «Грибок - теремок». «Золотая антилопа»
07:50 Достояние республики
10:05 Диалоги о животных. 9-я серия - «Калининградский зоопарк«
10:45 Большие и маленькие. Сезон 4. 9-я серия
12:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Фаддей Беллинсгаузен
13:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Александр Зиновьев. «Катастройка»
14:05 Спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро»
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Океан биоресурсов
17:10 Пешком... Москва тихая
17:45 Передача знаний. 8-я серия
18:35 Романтика романса. К 100-летию Московского академического театра им. Вл. Маяковского
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 «Тайники души». К 100-летию со дня рождения Анатолия Папанова
20:50 Дети Дон Кихота
22:05 «Сквозь звёзды». Музыка Джона Уильямса к популярным кинофильмам
23:35 Шестнадцатая весна
01:00 Диалоги о животных. 9-я серия - «Калининградский зоопарк»
01:40 Искатели. Загадочная смерть досточтимого мастера
02:30 Мультфильмы. «Эксперимент». «Таракан». «Гром не грянет»
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.