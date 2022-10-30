Программа передач Культура на 30 октября 2022

Телепрограмма Культура на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 30.10.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Энциклопедия загадок. Тайна хрустальных черепов

07:05 «Грибок - теремок». «Золотая антилопа»

07:50 Достояние республики

10:05 Диалоги о животных. 9-я серия - «Калининградский зоопарк«

10:45 Большие и маленькие. Сезон 4. 9-я серия

12:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Фаддей Беллинсгаузен

13:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Александр Зиновьев. «Катастройка»

14:05 Спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро»

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Океан биоресурсов

17:10 Пешком... Москва тихая

17:45 Передача знаний. 8-я серия

18:35 Романтика романса. К 100-летию Московского академического театра им. Вл. Маяковского

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 «Тайники души». К 100-летию со дня рождения Анатолия Папанова

20:50 Дети Дон Кихота

22:05 «Сквозь звёзды». Музыка Джона Уильямса к популярным кинофильмам

23:35 Шестнадцатая весна

01:00 Диалоги о животных. 9-я серия - «Калининградский зоопарк»

01:40 Искатели. Загадочная смерть досточтимого мастера

02:30 Мультфильмы. «Эксперимент». «Таракан». «Гром не грянет»

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.