Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Программа передач Культура на 30 октября 2022


Телепрограмма Культура на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 30.10.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Энциклопедия загадок. Тайна хрустальных черепов
07:05 «Грибок - теремок». «Золотая антилопа»
07:50 Достояние республики
10:05 Диалоги о животных. 9-я серия - «Калининградский зоопарк«
10:45 Большие и маленькие. Сезон 4. 9-я серия
12:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Фаддей Беллинсгаузен
13:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Александр Зиновьев. «Катастройка»
14:05 Спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро»
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Океан биоресурсов
17:10 Пешком... Москва тихая
17:45 Передача знаний. 8-я серия
18:35 Романтика романса. К 100-летию Московского академического театра им. Вл. Маяковского
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 «Тайники души». К 100-летию со дня рождения Анатолия Папанова
20:50 Дети Дон Кихота
22:05 «Сквозь звёзды». Музыка Джона Уильямса к популярным кинофильмам
23:35 Шестнадцатая весна
01:00 Диалоги о животных. 9-я серия - «Калининградский зоопарк»
01:40 Искатели. Загадочная смерть досточтимого мастера
02:30 Мультфильмы. «Эксперимент». «Таракан». «Гром не грянет»
03:00 Перерыв в вещании

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач, ТВ программа на 30 октября 2022
  • Программа передач Культура на 29 октября 2022
  • Программа передач Культура на 28 октября 2022
  • Программа передач Культура на 27 октября 2022
  • Программа передач Культура на 26 октября 2022
    •




    Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 28 октября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 28 октября, результаты, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 14-го тура

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022. Расписание 2-го этапа 29 и 30 октября. Где смотреть прямые трансляции

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 29 по 30 октября в Сочи во Дворце спорта «Айсберг» пройдет второй этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

    Формула-1 2022 - календарь гонок, расписание сезона Ф1

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартовал в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.











    Народные приметы на 30 октября 2022
    Народные приметы на 29 октября 2022
    Какой праздник 30 октября 2022. Какой церковный праздник в России
    Какой праздник 29 октября 2022. Какой церковный праздник в России
    Коронавирус - статистика на 28 октября 2022 в России, Москве и Московской области
    Разговоры о важном 31 октября 2022, День народного единства, 1-11 классы
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 28 октября 2022
    Курс евро ЦБ РФ на 28 октября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 28 октября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Локомотив - ЦСКА 29 октября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru