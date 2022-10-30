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Программа передач Пятница на 30 октября 2022


Телепрограмма Пятница на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятница на 30.10.2022

05:00 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»
05:50 Пятница News. 196-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 5. 8-я серия - «Торт «Избушка» для Натальи Медведевой»
07:20 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»
08:40 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 6-я серия
09:10 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
10:00 Гастротур. Сезон 2. 12-я серия - «Тула»
11:00 Эйс Вентура: Розыск домашних животных
12:40 Эйс Вентура 2: Когда зовет природа
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
16:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
18:50 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
20:40 Адский шеф. Сезон 1. 11-я серия
23:10 Паразиты
01:40 Патруль времени
03:20 Пятница News. 196-я серия
03:40 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»
04:40 Пятница News. 195-я серия

В программе передач возможны изменения.









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