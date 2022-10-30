Программа передач Пятница на 30 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 30.10.2022



05:00 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»

05:50 Пятница News. 196-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 5. 8-я серия - «Торт «Избушка» для Натальи Медведевой»

07:20 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»

08:40 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 6-я серия

09:10 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

10:00 Гастротур. Сезон 2. 12-я серия - «Тула»

11:00 Эйс Вентура: Розыск домашних животных

12:40 Эйс Вентура 2: Когда зовет природа

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

16:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

18:50 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

20:40 Адский шеф. Сезон 1. 11-я серия

23:10 Паразиты

01:40 Патруль времени

03:20 Пятница News. 196-я серия

03:40 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»

04:40 Пятница News. 195-я серия



В программе передач возможны изменения.