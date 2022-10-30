Программа передач МИР на 30 октября 2022

Телепрограмма МИР на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 30.10.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:15 Мультфильмы
07:40 Дети Дон Кихота
09:00 Наше кино. История большой любви. К юбилею А. Папанова
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 По семейным обстоятельствам
12:35 Заколдованный участок. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Заколдованный участок. 4-я - 6-я серии
18:30 Вместе
19:30 Заколдованный участок. 6-я - 10-я серии
00:00 Вместе
01:00 Белорусский вокзал
02:35 Вратарь
03:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.