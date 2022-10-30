Программа передач МИР на 30 октября 2022

Телепрограмма МИР на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 30.10.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:15 Мультфильмы

07:40 Дети Дон Кихота

09:00 Наше кино. История большой любви. К юбилею А. Папанова

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 По семейным обстоятельствам

12:35 Заколдованный участок. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Заколдованный участок. 4-я - 6-я серии

18:30 Вместе

19:30 Заколдованный участок. 6-я - 10-я серии

00:00 Вместе

01:00 Белорусский вокзал

02:35 Вратарь

03:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.