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Программа передач МИР на 30 октября 2022


Телепрограмма МИР на 30 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач МИР на 30.10.2022

05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:15 Мультфильмы
07:40 Дети Дон Кихота
09:00 Наше кино. История большой любви. К юбилею А. Папанова
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 По семейным обстоятельствам
12:35 Заколдованный участок. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Заколдованный участок. 4-я - 6-я серии
18:30 Вместе
19:30 Заколдованный участок. 6-я - 10-я серии
00:00 Вместе
01:00 Белорусский вокзал
02:35 Вратарь
03:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

В программе передач возможны изменения.









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