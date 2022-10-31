Программа передач, ТВ программа на 31 октября 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 31 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 31.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 9-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. «Служу России!»- сербский доброволец 8 лет защищает Донбасс
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Художник. 9-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Юрий Мороз
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Юрий Мороз
03:00 Морозова. Сезон 2. 32-я серия - «Краска»
03:50 Морозова. Сезон 2. 33-я серия - «Радужная форель»
ТВЦ
04:47 Нож в сердце. 2-я серия
05:30 Большое кино. Собачье сердце
06:00 Настроение
08:20 Большое кино. Шерлок Холмс и доктор Ватсон
08:55 Слепой метод. 1-я серия
09:50 Слепой метод. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 «Отель «Толедо». 1-я серия
12:45 «Отель «Толедо». 2-я серия
13:40 Мой герой. Ян Цапник
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу» - 1-я серия
16:00 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 2-я серия
17:00 Актёрские драмы. После катастрофы
17:50 События
18:20 Я знаю твои секреты-6. Автоледи. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Прогноз непогоды
23:05 Знак качества. Куриное мясо
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Бандеровское подполье. Охота на Барсука
01:25 Эльдар Рязанов. Когда умирает муза
02:05 Шестидневная война. Косыгин и Джонсон: неудачное свидание
02:45 Истории спасения. Огненное ДТП
03:10 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу» - 1-я серия
03:55 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 2-я серия
04:45 Короли эпизода. Готлиб Ронинсон
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Не иметь, не терять
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Экзамен для отличника
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Живой труп», 1-я и 2-я серии. «Защита Зубова», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Живой труп», 1-я и 2-я серии. «Защита Зубова», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Своя-чужая семья?
19:00 Сегодня
20:00 Балабол-6. «Эйфория», 1-я и 2-я серии
22:10 Скорая помощь-3. 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-3. 1-я - 4-я серии
02:45 Зверобой. Сезон 1. 22-я - 24-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Ставка ценою в жизнь
5 канал
05:00 Известия
05:25 Вечный зов. Старший брат
06:30 Вечный зов. Ночь перед рассветом
07:45 Вечный зов. В чём твоя вера?
09:00 Известия
09:25 Вечный зов. В чём твоя вера?
09:40 Вечный зов. Мятеж
10:55 Вечный зов. В каменном мешке
12:15 Наш спецназ. В заложниках
13:00 Известия
13:25 Наш спецназ. В заложниках
13:40 Наш спецназ. Привет из прошлого
14:25 Наш спецназ. Пластмассовая угроза
15:20 Наш спецназ. Животная жестокость
16:15 Наш спецназ. Живые контейнеры
17:10 Наш спецназ. Имитаторы
17:30 Известия
18:00 Наш спецназ. Имитаторы
18:30 Наш спецназ. Грехи отцов
19:20 Наш спецназ. Ненависть в крови
20:15 След. Палата №7
20:50 След. Потребительский терроризм
21:40 След. Свинья номер три
22:25 След. Паноптикум
23:10 Свои-5. Мой друган-киллер
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Пируэт
01:15 След. Большой бодун
01:50 След. Обломок
02:25 След. Синдром Хатико
03:05 Детективы. Велопрогулка
03:35 Детективы. Фото на память
04:00 Детективы. Дорогая женщина
04:25 Детективы. Джонни, Джонни
Домашний
01:00 Колыбель над бездной. 7-я - 12-я серии
05:45 6 кадров
06:30 6 кадров
06:50 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Модель». «Детская мечта»
13:35 Порча. Крысобой
14:10 Знахарка. Труба
14:40 Верну любимого. Прошлое и настоящее
15:15 Осколки счастья. 1-я - 4-я серии
19:00 Игра в судьбу. 1-я - 4-я серии
23:15 Порча. «Красные слёзы». «Хранитель»
00:20 Знахарка. Труба
00:50 Верну любимого. Прошлое и настоящее
01:20 Понять. Простить. «Модель». «Детская мечта»
02:10 Восток-Запад. 30-я серия
03:00 Тест на отцовство
04:40 Давай разведёмся!
ТНТ
04:20 Импровизация. Сезон 6. 162-я серия
05:10 Comedy Баттл. 19-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 26-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия
07:00 Интерны. 72-я серия
07:30 Интерны. 73-я серия
08:00 Интерны. 74-я серия
08:30 Интерны. 75-я серия
09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 37-я серия
11:00 Отпуск. 1-я - 19-я серии
20:00 Отпуск. Сезон 2. 20-я серия
20:30 Отпуск. Сезон 2. 21-я серия
21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 45-я серия
21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 46-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 13-я серия
23:35 Женский Стендап. Сезон 4. 53-я серия
00:35 Ты_Топ-модель на ТНТ. 1-я серия
01:55 Импровизация. Сезон 6. 163-я серия
02:40 Comedy Баттл. 20-я серия
03:30 Comedy Баттл. 21-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 8. 62-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 8. 61-я серия
05:30 Мойдодыр
05:50 Ералаш. Сезон 1. 159-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 163-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 43-я серия
06:05 Три кота. Выставка динозавров
06:10 Три кота. Путешествие на поезде
06:15 Три кота. Зарядка с Коржиком
06:20 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны
06:40 Рождественские истории
07:00 100 мест, где поесть
08:05 Корни. Сезон 1. 1-я - 21-я серии
19:00 Корни. Сезон 2. 1-я серия
19:25 Корни. Сезон 2. 2-я серия
19:45 Дэдпул
21:55 Дэдпул 2
00:15 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 34-я серия
01:10 Обитель зла-4: Жизнь после смерти
02:35 6 кадров. Сезон 6. 23-я - 27-я серии
04:25 6 кадров. Сезон 6. 34-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 6. 45-я серия
Матч ТВ
04:05 Катар-2022
05:05 С чего начинается футбол
05:30 Место силы. Ипподром
06:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блейдс - Д. Льюис
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Новости
14:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир
15:40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
16:10 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Смешанные единоборства. UFC. К. Кэттер - А. Аллен
18:05 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
19:10 Новости
19:15 Громко
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Рома». Прямой эфир
22:30 Тотальный футбол
23:00 Все на Матч!
23:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пари НН» (Нижний Новгород) - МБА (Москва)
01:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
03:55 Новости
04:00 Катар. Обратный отсчёт
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко«
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Хищники
21:55 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Документальный спецпроект
00:30 Чужой против хищника
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:50 Тайны Чапман
04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
00:55 Счастье ты мое. 1-я - 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Ошибка резидента. По старой легенде
11:00 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Военная разведка. Первый удар. Фильмы 1-й и 2-й
15:00 Военные новости
15:05 Военная разведка. Первый удар. Фильмы 1-й и 2-й
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Предвидение космоса. Реактивный прибор
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Юрий Шевченко. Живописец разведки
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Ошибка резидента. По старой легенде
00:55 Две версии одного столкновения
02:30 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа
03:25 Военная разведка. Первый удар. Фильм 1-й - «Спасти академика»
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва классическая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Анатолий Папанов
07:30 Новости культуры
07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Фаддей Беллинсгаузен
08:00 Черные дыры. Белые пятна
08:40 Новости культуры
08:50 12 стульев. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Встречи по вашей просьбе. Академик Дмитрий Лихачев». 1986
12:25 Насреддин в Бухаре
13:45 Первые в мире. Огнетушитель Лорана
14:05 Линия жизни. Святослав Бэлза
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Жюль и Джим
17:10 «Солисты Москвы» - 30 лет. Юбилейный концерт в БЗК
18:35 В поисках музыки античности
19:30 Новости культуры
19:45 12 стульев. 1-я серия
20:50 Больше, чем любовь. 100 лет со дня рождения Анатолия Папанова. «Трамвайный роман»
21:30 Сати. Нескучная классика... С Алексеем Любимовым и Петром Айду
22:10 Жюль и Джим
00:00 Новости культуры
00:20 Магистр игры. «Сикстинская Мадонна» Рафаэля
00:50 ХX век. «Встречи по вашей просьбе. Академик Дмитрий Лихачев». 1986
02:00 Леди Сапиенс
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
05:30 Пятница News. 195-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»
07:00 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье»
08:10 Комиссар Рекс. Сезон 5. 4-я серия
09:10 Комиссар Рекс. Сезон 5. 5-я серия
10:10 Комиссар Рекс. Сезон 5. 1-я серия
11:10 Четыре дачи. Сезон 1. 10-я серия - «Дагестан»
12:40 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
15:00 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
17:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия
21:00 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
23:00 Гастротур. Сезон 2. 12-я серия - «Тула»
00:00 Сила стихии
01:40 Пятница News. 197-я серия
02:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 17-я серия
02:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 18-я серия
03:30 Пятница News. 196-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 7-я серия - «Натяжные потолки и муж на час»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:10 Мультфильмы
06:20 Наше кино. История большой любви
06:45 Участок. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Участок. 4-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Меч. 1-я - 3-я серии
01:10 Наше кино. Неувядающие. К юбилею А. Папанова
01:35 Семеро смелых
03:05 Развод
Время начала передач - московское.