Программа передач, ТВ программа на 31 октября 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 31 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 31.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 9-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. «Служу России!»- сербский доброволец 8 лет защищает Донбасс

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Художник. 9-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Юрий Мороз

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Юрий Мороз

03:00 Морозова. Сезон 2. 32-я серия - «Краска»

03:50 Морозова. Сезон 2. 33-я серия - «Радужная форель»



ТВЦ



04:47 Нож в сердце. 2-я серия

05:30 Большое кино. Собачье сердце

06:00 Настроение

08:20 Большое кино. Шерлок Холмс и доктор Ватсон

08:55 Слепой метод. 1-я серия

09:50 Слепой метод. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 «Отель «Толедо». 1-я серия

12:45 «Отель «Толедо». 2-я серия

13:40 Мой герой. Ян Цапник

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу» - 1-я серия

16:00 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 2-я серия

17:00 Актёрские драмы. После катастрофы

17:50 События

18:20 Я знаю твои секреты-6. Автоледи. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Прогноз непогоды

23:05 Знак качества. Куриное мясо

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Бандеровское подполье. Охота на Барсука

01:25 Эльдар Рязанов. Когда умирает муза

02:05 Шестидневная война. Косыгин и Джонсон: неудачное свидание

02:45 Истории спасения. Огненное ДТП

03:10 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу» - 1-я серия

03:55 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 2-я серия

04:45 Короли эпизода. Готлиб Ронинсон



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Не иметь, не терять

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Экзамен для отличника

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Живой труп», 1-я и 2-я серии. «Защита Зубова», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Живой труп», 1-я и 2-я серии. «Защита Зубова», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Своя-чужая семья?

19:00 Сегодня

20:00 Балабол-6. «Эйфория», 1-я и 2-я серии

22:10 Скорая помощь-3. 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-3. 1-я - 4-я серии

02:45 Зверобой. Сезон 1. 22-я - 24-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Ставка ценою в жизнь



5 канал



05:00 Известия

05:25 Вечный зов. Старший брат

06:30 Вечный зов. Ночь перед рассветом

07:45 Вечный зов. В чём твоя вера?

09:00 Известия

09:25 Вечный зов. В чём твоя вера?

09:40 Вечный зов. Мятеж

10:55 Вечный зов. В каменном мешке

12:15 Наш спецназ. В заложниках

13:00 Известия

13:25 Наш спецназ. В заложниках

13:40 Наш спецназ. Привет из прошлого

14:25 Наш спецназ. Пластмассовая угроза

15:20 Наш спецназ. Животная жестокость

16:15 Наш спецназ. Живые контейнеры

17:10 Наш спецназ. Имитаторы

17:30 Известия

18:00 Наш спецназ. Имитаторы

18:30 Наш спецназ. Грехи отцов

19:20 Наш спецназ. Ненависть в крови

20:15 След. Палата №7

20:50 След. Потребительский терроризм

21:40 След. Свинья номер три

22:25 След. Паноптикум

23:10 Свои-5. Мой друган-киллер

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Пируэт

01:15 След. Большой бодун

01:50 След. Обломок

02:25 След. Синдром Хатико

03:05 Детективы. Велопрогулка

03:35 Детективы. Фото на память

04:00 Детективы. Дорогая женщина

04:25 Детективы. Джонни, Джонни



Домашний



01:00 Колыбель над бездной. 7-я - 12-я серии

05:45 6 кадров

06:30 6 кадров

06:50 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Модель». «Детская мечта»

13:35 Порча. Крысобой

14:10 Знахарка. Труба

14:40 Верну любимого. Прошлое и настоящее

15:15 Осколки счастья. 1-я - 4-я серии

19:00 Игра в судьбу. 1-я - 4-я серии

23:15 Порча. «Красные слёзы». «Хранитель»

00:20 Знахарка. Труба

00:50 Верну любимого. Прошлое и настоящее

01:20 Понять. Простить. «Модель». «Детская мечта»

02:10 Восток-Запад. 30-я серия

03:00 Тест на отцовство

04:40 Давай разведёмся!



ТНТ



04:20 Импровизация. Сезон 6. 162-я серия

05:10 Comedy Баттл. 19-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 26-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия

07:00 Интерны. 72-я серия

07:30 Интерны. 73-я серия

08:00 Интерны. 74-я серия

08:30 Интерны. 75-я серия

09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 37-я серия

11:00 Отпуск. 1-я - 19-я серии

20:00 Отпуск. Сезон 2. 20-я серия

20:30 Отпуск. Сезон 2. 21-я серия

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 45-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 46-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 13-я серия

23:35 Женский Стендап. Сезон 4. 53-я серия

00:35 Ты_Топ-модель на ТНТ. 1-я серия

01:55 Импровизация. Сезон 6. 163-я серия

02:40 Comedy Баттл. 20-я серия

03:30 Comedy Баттл. 21-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 8. 62-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 61-я серия

05:30 Мойдодыр

05:50 Ералаш. Сезон 1. 159-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 163-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 43-я серия

06:05 Три кота. Выставка динозавров

06:10 Три кота. Путешествие на поезде

06:15 Три кота. Зарядка с Коржиком

06:20 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны

06:40 Рождественские истории

07:00 100 мест, где поесть

08:05 Корни. Сезон 1. 1-я - 21-я серии

19:00 Корни. Сезон 2. 1-я серия

19:25 Корни. Сезон 2. 2-я серия

19:45 Дэдпул

21:55 Дэдпул 2

00:15 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 34-я серия

01:10 Обитель зла-4: Жизнь после смерти

02:35 6 кадров. Сезон 6. 23-я - 27-я серии

04:25 6 кадров. Сезон 6. 34-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 6. 45-я серия



Матч ТВ



04:05 Катар-2022

05:05 С чего начинается футбол

05:30 Место силы. Ипподром

06:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блейдс - Д. Льюис

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Новости

14:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир

15:40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

16:10 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Смешанные единоборства. UFC. К. Кэттер - А. Аллен

18:05 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

19:10 Новости

19:15 Громко

20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Рома». Прямой эфир

22:30 Тотальный футбол

23:00 Все на Матч!

23:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пари НН» (Нижний Новгород) - МБА (Москва)

01:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)

03:55 Новости

04:00 Катар. Обратный отсчёт



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко«

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Хищники

21:55 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Документальный спецпроект

00:30 Чужой против хищника

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:50 Тайны Чапман

04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



00:55 Счастье ты мое. 1-я - 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Ошибка резидента. По старой легенде

11:00 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Военная разведка. Первый удар. Фильмы 1-й и 2-й

15:00 Военные новости

15:05 Военная разведка. Первый удар. Фильмы 1-й и 2-й

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Предвидение космоса. Реактивный прибор

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Юрий Шевченко. Живописец разведки

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Ошибка резидента. По старой легенде

00:55 Две версии одного столкновения

02:30 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа

03:25 Военная разведка. Первый удар. Фильм 1-й - «Спасти академика»



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва классическая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Анатолий Папанов

07:30 Новости культуры

07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Фаддей Беллинсгаузен

08:00 Черные дыры. Белые пятна

08:40 Новости культуры

08:50 12 стульев. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Встречи по вашей просьбе. Академик Дмитрий Лихачев». 1986

12:25 Насреддин в Бухаре

13:45 Первые в мире. Огнетушитель Лорана

14:05 Линия жизни. Святослав Бэлза

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Жюль и Джим

17:10 «Солисты Москвы» - 30 лет. Юбилейный концерт в БЗК

18:35 В поисках музыки античности

19:30 Новости культуры

19:45 12 стульев. 1-я серия

20:50 Больше, чем любовь. 100 лет со дня рождения Анатолия Папанова. «Трамвайный роман»

21:30 Сати. Нескучная классика... С Алексеем Любимовым и Петром Айду

22:10 Жюль и Джим

00:00 Новости культуры

00:20 Магистр игры. «Сикстинская Мадонна» Рафаэля

00:50 ХX век. «Встречи по вашей просьбе. Академик Дмитрий Лихачев». 1986

02:00 Леди Сапиенс

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

05:30 Пятница News. 195-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»

07:00 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье»

08:10 Комиссар Рекс. Сезон 5. 4-я серия

09:10 Комиссар Рекс. Сезон 5. 5-я серия

10:10 Комиссар Рекс. Сезон 5. 1-я серия

11:10 Четыре дачи. Сезон 1. 10-я серия - «Дагестан»

12:40 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

15:00 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

17:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

23:00 Гастротур. Сезон 2. 12-я серия - «Тула»

00:00 Сила стихии

01:40 Пятница News. 197-я серия

02:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 17-я серия

02:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 18-я серия

03:30 Пятница News. 196-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 7-я серия - «Натяжные потолки и муж на час»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:10 Мультфильмы

06:20 Наше кино. История большой любви

06:45 Участок. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Участок. 4-я - 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Меч. 1-я - 3-я серии

01:10 Наше кино. Неувядающие. К юбилею А. Папанова

01:35 Семеро смелых

03:05 Развод



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятница на 31 октября 2022 Программа передач СТС на 31 октября 2022 Программа передач ТНТ на 31 октября 2022 Программа передач ТВЦ на 31 октября 2022 Программа передач, ТВ программа на 27 октября 2022









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