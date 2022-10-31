Программа передач ТВЦ на 31 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 31 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 31.10.2022



04:47 Нож в сердце. 2-я серия

05:30 Большое кино. Собачье сердце

06:00 Настроение

08:20 Большое кино. Шерлок Холмс и доктор Ватсон

08:55 Слепой метод. 1-я серия

09:50 Слепой метод. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 «Отель «Толедо». 1-я серия

12:45 «Отель «Толедо». 2-я серия

13:40 Мой герой. Ян Цапник

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу» - 1-я серия

16:00 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 2-я серия

17:00 Актёрские драмы. После катастрофы

17:50 События

18:20 Я знаю твои секреты-6. Автоледи. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Прогноз непогоды

23:05 Знак качества. Куриное мясо

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Бандеровское подполье. Охота на Барсука

01:25 Эльдар Рязанов. Когда умирает муза

02:05 Шестидневная война. Косыгин и Джонсон: неудачное свидание

02:45 Истории спасения. Огненное ДТП

03:10 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу» - 1-я серия

03:55 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 2-я серия

04:45 Короли эпизода. Готлиб Ронинсон



В программе передач возможны изменения.