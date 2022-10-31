Программа передач ТВЦ на 31 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 31 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 31.10.2022
04:47 Нож в сердце. 2-я серия
05:30 Большое кино. Собачье сердце
06:00 Настроение
08:20 Большое кино. Шерлок Холмс и доктор Ватсон
08:55 Слепой метод. 1-я серия
09:50 Слепой метод. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 «Отель «Толедо». 1-я серия
12:45 «Отель «Толедо». 2-я серия
13:40 Мой герой. Ян Цапник
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу» - 1-я серия
16:00 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 2-я серия
17:00 Актёрские драмы. После катастрофы
17:50 События
18:20 Я знаю твои секреты-6. Автоледи. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Прогноз непогоды
23:05 Знак качества. Куриное мясо
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Бандеровское подполье. Охота на Барсука
01:25 Эльдар Рязанов. Когда умирает муза
02:05 Шестидневная война. Косыгин и Джонсон: неудачное свидание
02:45 Истории спасения. Огненное ДТП
03:10 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу» - 1-я серия
03:55 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 2-я серия
04:45 Короли эпизода. Готлиб Ронинсон
В программе передач возможны изменения.