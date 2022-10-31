Программа передач 5 канал на 31 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 31 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 31.10.2022



05:00 Известия

05:25 Вечный зов. Старший брат

06:30 Вечный зов. Ночь перед рассветом

07:45 Вечный зов. В чём твоя вера?

09:00 Известия

09:25 Вечный зов. В чём твоя вера?

09:40 Вечный зов. Мятеж

10:55 Вечный зов. В каменном мешке

12:15 Наш спецназ. В заложниках

13:00 Известия

13:25 Наш спецназ. В заложниках

13:40 Наш спецназ. Привет из прошлого

14:25 Наш спецназ. Пластмассовая угроза

15:20 Наш спецназ. Животная жестокость

16:15 Наш спецназ. Живые контейнеры

17:10 Наш спецназ. Имитаторы

17:30 Известия

18:00 Наш спецназ. Имитаторы

18:30 Наш спецназ. Грехи отцов

19:20 Наш спецназ. Ненависть в крови

20:15 След. Палата №7

20:50 След. Потребительский терроризм

21:40 След. Свинья номер три

22:25 След. Паноптикум

23:10 Свои-5. Мой друган-киллер

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Пируэт

01:15 След. Большой бодун

01:50 След. Обломок

02:25 След. Синдром Хатико

03:05 Детективы. Велопрогулка

03:35 Детективы. Фото на память

04:00 Детективы. Дорогая женщина

04:25 Детективы. Джонни, Джонни



В программе передач возможны изменения.