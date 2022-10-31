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Программа передач 5 канал на 31 октября 2022


Телепрограмма 5 канала на 31 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 5 канал на 31.10.2022

05:00 Известия
05:25 Вечный зов. Старший брат
06:30 Вечный зов. Ночь перед рассветом
07:45 Вечный зов. В чём твоя вера?
09:00 Известия
09:25 Вечный зов. В чём твоя вера?
09:40 Вечный зов. Мятеж
10:55 Вечный зов. В каменном мешке
12:15 Наш спецназ. В заложниках
13:00 Известия
13:25 Наш спецназ. В заложниках
13:40 Наш спецназ. Привет из прошлого
14:25 Наш спецназ. Пластмассовая угроза
15:20 Наш спецназ. Животная жестокость
16:15 Наш спецназ. Живые контейнеры
17:10 Наш спецназ. Имитаторы
17:30 Известия
18:00 Наш спецназ. Имитаторы
18:30 Наш спецназ. Грехи отцов
19:20 Наш спецназ. Ненависть в крови
20:15 След. Палата №7
20:50 След. Потребительский терроризм
21:40 След. Свинья номер три
22:25 След. Паноптикум
23:10 Свои-5. Мой друган-киллер
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Пируэт
01:15 След. Большой бодун
01:50 След. Обломок
02:25 След. Синдром Хатико
03:05 Детективы. Велопрогулка
03:35 Детективы. Фото на память
04:00 Детективы. Дорогая женщина
04:25 Детективы. Джонни, Джонни

В программе передач возможны изменения.









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