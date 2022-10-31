Программа передач Домашний на 31 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 31 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 31.10.2022



01:00 Колыбель над бездной. 7-я - 12-я серии

05:45 6 кадров

06:30 6 кадров

06:50 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Модель». «Детская мечта»

13:35 Порча. Крысобой

14:10 Знахарка. Труба

14:40 Верну любимого. Прошлое и настоящее

15:15 Осколки счастья. 1-я - 4-я серии

19:00 Игра в судьбу. 1-я - 4-я серии

23:15 Порча. «Красные слёзы». «Хранитель»

00:20 Знахарка. Труба

00:50 Верну любимого. Прошлое и настоящее

01:20 Понять. Простить. «Модель». «Детская мечта»

02:10 Восток-Запад. 30-я серия

03:00 Тест на отцовство

04:40 Давай разведёмся!



В программе передач возможны изменения.