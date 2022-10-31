Программа передач Матч ТВ на 31 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 31 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 31.10.2022



04:05 Катар-2022

05:05 С чего начинается футбол

05:30 Место силы. Ипподром

06:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блейдс - Д. Льюис

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Новости

14:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир

15:40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

16:10 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Смешанные единоборства. UFC. К. Кэттер - А. Аллен

18:05 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

19:10 Новости

19:15 Громко

20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Рома». Прямой эфир

22:30 Тотальный футбол

23:00 Все на Матч!

23:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пари НН» (Нижний Новгород) - МБА (Москва)

01:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)

03:55 Новости

04:00 Катар. Обратный отсчёт



В программе передач возможны изменения.