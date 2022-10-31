Программа передач Матч ТВ на 31 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 31 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 31.10.2022
04:05 Катар-2022
05:05 С чего начинается футбол
05:30 Место силы. Ипподром
06:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блейдс - Д. Льюис
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Новости
14:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир
15:40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
16:10 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Смешанные единоборства. UFC. К. Кэттер - А. Аллен
18:05 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
19:10 Новости
19:15 Громко
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Рома». Прямой эфир
22:30 Тотальный футбол
23:00 Все на Матч!
23:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пари НН» (Нижний Новгород) - МБА (Москва)
01:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
03:55 Новости
04:00 Катар. Обратный отсчёт
В программе передач возможны изменения.