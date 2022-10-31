Программа передач Звезда на 31 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 31 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 31.10.2022
00:55 Счастье ты мое. 1-я - 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Ошибка резидента. По старой легенде
11:00 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Военная разведка. Первый удар. Фильмы 1-й и 2-й
15:00 Военные новости
15:05 Военная разведка. Первый удар. Фильмы 1-й и 2-й
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Предвидение космоса. Реактивный прибор
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Юрий Шевченко. Живописец разведки
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Ошибка резидента. По старой легенде
00:55 Две версии одного столкновения
02:30 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа
03:25 Военная разведка. Первый удар. Фильм 1-й - «Спасти академика»
В программе передач возможны изменения.