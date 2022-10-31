Программа передач Звезда на 31 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 31 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 31.10.2022



00:55 Счастье ты мое. 1-я - 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Ошибка резидента. По старой легенде

11:00 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Военная разведка. Первый удар. Фильмы 1-й и 2-й

15:00 Военные новости

15:05 Военная разведка. Первый удар. Фильмы 1-й и 2-й

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Предвидение космоса. Реактивный прибор

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Юрий Шевченко. Живописец разведки

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Ошибка резидента. По старой легенде

00:55 Две версии одного столкновения

02:30 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа

03:25 Военная разведка. Первый удар. Фильм 1-й - «Спасти академика»



В программе передач возможны изменения.