Программа передач Культура на 31 октября 2022

Телепрограмма Культура на 31 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 31.10.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва классическая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Анатолий Папанов

07:30 Новости культуры

07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Фаддей Беллинсгаузен

08:00 Черные дыры. Белые пятна

08:40 Новости культуры

08:50 12 стульев. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Встречи по вашей просьбе. Академик Дмитрий Лихачев». 1986

12:25 Насреддин в Бухаре

13:45 Первые в мире. Огнетушитель Лорана

14:05 Линия жизни. Святослав Бэлза

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Жюль и Джим

17:10 «Солисты Москвы» - 30 лет. Юбилейный концерт в БЗК

18:35 В поисках музыки античности

19:30 Новости культуры

19:45 12 стульев. 1-я серия

20:50 Больше, чем любовь. 100 лет со дня рождения Анатолия Папанова. «Трамвайный роман»

21:30 Сати. Нескучная классика... С Алексеем Любимовым и Петром Айду

22:10 Жюль и Джим

00:00 Новости культуры

00:20 Магистр игры. «Сикстинская Мадонна» Рафаэля

00:50 ХX век. «Встречи по вашей просьбе. Академик Дмитрий Лихачев». 1986

02:00 Леди Сапиенс

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.