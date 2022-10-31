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Программа передач Культура на 31 октября 2022


Телепрограмма Культура на 31 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 31.10.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва классическая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Анатолий Папанов
07:30 Новости культуры
07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Фаддей Беллинсгаузен
08:00 Черные дыры. Белые пятна
08:40 Новости культуры
08:50 12 стульев. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Встречи по вашей просьбе. Академик Дмитрий Лихачев». 1986
12:25 Насреддин в Бухаре
13:45 Первые в мире. Огнетушитель Лорана
14:05 Линия жизни. Святослав Бэлза
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Жюль и Джим
17:10 «Солисты Москвы» - 30 лет. Юбилейный концерт в БЗК
18:35 В поисках музыки античности
19:30 Новости культуры
19:45 12 стульев. 1-я серия
20:50 Больше, чем любовь. 100 лет со дня рождения Анатолия Папанова. «Трамвайный роман»
21:30 Сати. Нескучная классика... С Алексеем Любимовым и Петром Айду
22:10 Жюль и Джим
00:00 Новости культуры
00:20 Магистр игры. «Сикстинская Мадонна» Рафаэля
00:50 ХX век. «Встречи по вашей просьбе. Академик Дмитрий Лихачев». 1986
02:00 Леди Сапиенс
03:00 Перерыв в вещании

В программе передач возможны изменения.









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