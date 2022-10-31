Программа передач МИР на 31 октября 2022

Телепрограмма МИР на 31 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 31.10.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:10 Мультфильмы
06:20 Наше кино. История большой любви
06:45 Участок. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Участок. 4-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Меч. 1-я - 3-я серии
01:10 Наше кино. Неувядающие. К юбилею А. Папанова
01:35 Семеро смелых
03:05 Развод
В программе передач возможны изменения.