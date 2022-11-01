Программа передач, ТВ программа на 1 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на вторник 1 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 01.11.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 10-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Художник. 10-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Элеонора Шашкова
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Олег Тактаров
03:00 Морозова. Сезон 2. 34-я серия - «Повторная экспертиза»
03:50 Морозова. Сезон 2. 35-я серия - «Черная вдова»
ТВЦ
04:45 Короли эпизода. Готлиб Ронинсон
05:25 Мой герой. Ян Цапник
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Лечение псориаза
08:50 Слепой метод. 3-я серия
09:40 Слепой метод. 4-я серия
10:40 «Бедные родственники» советской эстрады»
11:30 События
11:50 «Отель «Толедо». 3-я серия
12:45 «Отель «Толедо». 4-я серия
13:40 Мой герой. Людмила Семеняка
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 3-я серия
16:00 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Уйти от искушения
17:50 События
18:15 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Звёзды против хирургов
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Политические убийства
01:30 Прощание. Александра Яковлева
02:05 Троцкий против Сталина. Фильм 1-й
02:45 Истории спасения. Выжить в давке
03:15 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 3-я серия
03:55 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 4-я серия
04:40 Короли эпизода. Роман Филиппов
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Ставка ценою в жизнь
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Утренняя почта
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Лучший друг», 1-я и 2-я серии. «Короткое замыкание», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Лучший друг», 1-я и 2-я серии. «Короткое замыкание», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Семь детей не от мужа?
19:00 Сегодня
20:00 Балабол-6. «Бойцовский клуб«, 1-я и 2-я серии
22:10 Скорая помощь-3. 5-я и 6-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-3. 5-я и 6-я серии
00:30 Основано на реальных событиях
02:05 Зверобой. Сезон 1. 25-я - 28-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Со смертельным исходом
5 канал
05:00 Известия
05:25 Вечный зов. Возвращение
06:45 Вечный зов. На своей земле
07:55 Вечный зов. Испытание
09:00 Известия
09:25 Вечный зов. Испытание
09:55 Вечный зов. Война!
11:10 Вечный зов. Тревожные дни и ночи
12:35 Наш спецназ. Посылка с сюрпризом
13:00 Известия
13:25 Наш спецназ. Посылка с сюрпризом
13:55 Наш спецназ. Лучшие друзья девушек
14:50 Наш спецназ. Неудачная сделка
15:45 Наш спецназ. Биткоин или жизнь
16:40 Наш спецназ. По закону возмездия
17:30 Известия
18:00 Наш спецназ. По закону возмездия
18:05 Наш спецназ. Смертельный навар
18:55 Наш спецназ. Свидание навылет
19:45 Наш спецназ. Поймать леща
20:35 След. Не верь никому 1
21:35 След. Не верь никому 2
22:25 След. Сон совести
23:10 Свои-5. Мужчина и женщина
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25 След. В поисках Харона
01:15 След. Лучшее будущее
01:50 След. Экологически чистый мертвяк
02:25 След. Зеленый ангел
03:05 Детективы. Свет в окошке
03:35 Детективы. Художник, что рисует месть
04:05 Детективы. Бульдозер
04:30 Детективы. Успеть за ночь
Домашний
04:40 Давай разведёмся!
05:30 6 кадров
05:45 По делам несовершеннолетних
09:25 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Ожидание и реальность». «Конкуренция»
13:20 Порча. Осколки
13:50 Знахарка. Тайны прошлого
14:20 Верну любимого. Кофе в постель
14:55 Осколки счастья-2. 1-я - 4-я серии
19:00 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. «Детский вопрос». «Черная душа»
23:50 Знахарка. Тайны прошлого
00:25 Верну любимого. Кофе в постель
00:55 Понять. Простить. «Ожидание и реальность». «Конкуренция»
01:45 Восток-Запад. 31-я серия
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
ТНТ
03:30 Comedy Баттл. 21-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 27-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 28-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия
07:00 Интерны. 76-я - 79-я серии
09:00 Универ. Новая общага. 1-я - 8-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 5. 176-я - 184-я серии
17:25 Фантастические твари и где они обитают
20:00 Отпуск. Сезон 2. 21-я серия
20:30 Отпуск. Сезон 2. 22-я серия
21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 46-я серия
21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 47-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 14-я серия
23:35 Женский Стендап. Сезон 4. 54-я серия
00:35 Ты_Топ-модель на ТНТ. 2-я серия
01:55 Импровизация. Сезон 6. 164-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 6. 165-я серия
03:30 Comedy Баттл. 1-я серия
04:15 Comedy Баттл. 2-я серия
СТС
05:00 Сказка о золотом петушке
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 49-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 55-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 69-я серия
06:05 Три кота. Загадочная находка
06:10 Три кота. Откуда берется мед
06:15 Страстный Мадагаскар
06:40 Монстры против овощей
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Корни. Сезон 2. 1-я серия
09:05 Воронины. Сезон 11. 9-я - 12-я серии
11:05 Смешарики. Легенда о золотом драконе
12:45 Смешарики. Дежавю
14:25 Жена олигарха. Сезон 1. 1-я - 7-я серии
18:30 Корни. Сезон 2. 1-я серия
19:30 Корни. Сезон 2. 3-я серия
20:00 Хэнкок
21:50 Хроники хищных городов
00:20 Обитель зла
02:10 Обитель зла: Последняя глава
03:50 6 кадров. Сезон 6. 28-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 6. 31-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 6. 32-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 6. 33-я серия
Матч ТВ
05:00 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Мировой футбол. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Новости
14:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир
16:05 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Пермские медведи» (Пермь) - «Чеховские медведи» (Московская область). Прямой эфир
18:35 Мировой футбол. Обзор
19:40 Новости
19:45 Все на Матч!
20:30 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) - «Атлетико» (Испания). Прямой эфир
22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Наполи» (Италия). Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:55 Футбол. Лига чемпионов. «Марсель» (Франция) - «Тоттенхэм» (Англия)
03:55 Новости
04:00 Катар. Обратный отсчёт
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Преступник
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Знаете ли вы, что?
00:30 Чужие против Хищника: Реквием
02:00 Самые шокирующие гипотезы
02:50 Тайны Чапман
04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
03:25 Военная разведка. Первый удар. Фильм 1-й - «Спасти академика»
05:10 Военная разведка. Первый удар. Фильм 2-й
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Ошибка резидента. Возвращение Бекаса
10:50 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Военная разведка. Первый удар. Фильмы 3-й и 4-й
15:00 Военные новости
15:05 Военная разведка. Первый удар. Фильмы 3-й и 4-й
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Предвидение космоса. Граждане Вселенной
19:40 Улика из прошлого. Русский геном. Одна ДНК на три народа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Ошибка резидента. Возвращение Бекаса
00:45 Перед рассветом
02:10 Зелёный огонёк
03:25 Военная разведка. Первый удар. Фильм 3-й
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва детская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Андрей Миронов
07:30 Новости культуры
07:35 Леди Сапиенс
08:30 Новости культуры
08:40 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»
08:50 12 стульев. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «В поисках жанра. «Тот самый Горин». Автор и ведущая Татьяна Паухова. 1993
13:35 Имя-Культура
14:20 Юбилей
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Шербурские зонтики
16:55 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!»
17:35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр в концертном зале «Зарядье»
18:35 Леди Сапиенс
19:30 Новости культуры
19:45 12 стульев. 2-я серия
20:55 Агора
22:25 Шербурские зонтики
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «В поисках жанра. «Тот самый Горин». Автор и ведущая Татьяна Паухова. 1993
02:45 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
05:30 Пятница News. 196-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»
07:00 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»
08:10 Комиссар Рекс. Сезон 5. 5-я серия
09:10 Комиссар Рекс. Сезон 5. 1-я серия
10:10 Король десертов. Сезон 1. 1-я серия - «Сладкая флористика»
12:00 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
19:00 Король десертов. Сезон 1. 2-я серия
20:30 Вундеркинды-3. Сезон 1. 2-я серия - «Владимир Винокур и Люся Чеботина»
21:40 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
23:40 Смерч
01:50 Пятница News. 198-я серия
02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 19-я серия
03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 20-я серия
03:40 Пятница News. 197-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»
МИР
05:00 Развод
05:20 Мультфильмы
06:40 Наше кино. История большой любви
07:05 Участок. 7-я - 10-я серии
10:00 Новости
10:10 Участок. 10-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Меч. 4-я - 6-я серии
01:10 Наше кино. История большой любви
01:50 Волга-Волга
03:35 Заколдованный участок. 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.