Программа передач, ТВ программа на 1 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на вторник 1 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 01.11.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 10-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Художник. 10-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Элеонора Шашкова

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Олег Тактаров

03:00 Морозова. Сезон 2. 34-я серия - «Повторная экспертиза»

03:50 Морозова. Сезон 2. 35-я серия - «Черная вдова»



ТВЦ



04:45 Короли эпизода. Готлиб Ронинсон

05:25 Мой герой. Ян Цапник

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Лечение псориаза

08:50 Слепой метод. 3-я серия

09:40 Слепой метод. 4-я серия

10:40 «Бедные родственники» советской эстрады»

11:30 События

11:50 «Отель «Толедо». 3-я серия

12:45 «Отель «Толедо». 4-я серия

13:40 Мой герой. Людмила Семеняка

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 3-я серия

16:00 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Уйти от искушения

17:50 События

18:15 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Звёзды против хирургов

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Политические убийства

01:30 Прощание. Александра Яковлева

02:05 Троцкий против Сталина. Фильм 1-й

02:45 Истории спасения. Выжить в давке

03:15 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 3-я серия

03:55 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 4-я серия

04:40 Короли эпизода. Роман Филиппов



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Ставка ценою в жизнь

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Утренняя почта

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Лучший друг», 1-я и 2-я серии. «Короткое замыкание», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Лучший друг», 1-я и 2-я серии. «Короткое замыкание», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Семь детей не от мужа?

19:00 Сегодня

20:00 Балабол-6. «Бойцовский клуб«, 1-я и 2-я серии

22:10 Скорая помощь-3. 5-я и 6-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-3. 5-я и 6-я серии

00:30 Основано на реальных событиях

02:05 Зверобой. Сезон 1. 25-я - 28-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Со смертельным исходом



5 канал



05:00 Известия

05:25 Вечный зов. Возвращение

06:45 Вечный зов. На своей земле

07:55 Вечный зов. Испытание

09:00 Известия

09:25 Вечный зов. Испытание

09:55 Вечный зов. Война!

11:10 Вечный зов. Тревожные дни и ночи

12:35 Наш спецназ. Посылка с сюрпризом

13:00 Известия

13:25 Наш спецназ. Посылка с сюрпризом

13:55 Наш спецназ. Лучшие друзья девушек

14:50 Наш спецназ. Неудачная сделка

15:45 Наш спецназ. Биткоин или жизнь

16:40 Наш спецназ. По закону возмездия

17:30 Известия

18:00 Наш спецназ. По закону возмездия

18:05 Наш спецназ. Смертельный навар

18:55 Наш спецназ. Свидание навылет

19:45 Наш спецназ. Поймать леща

20:35 След. Не верь никому 1

21:35 След. Не верь никому 2

22:25 След. Сон совести

23:10 Свои-5. Мужчина и женщина

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:25 След. В поисках Харона

01:15 След. Лучшее будущее

01:50 След. Экологически чистый мертвяк

02:25 След. Зеленый ангел

03:05 Детективы. Свет в окошке

03:35 Детективы. Художник, что рисует месть

04:05 Детективы. Бульдозер

04:30 Детективы. Успеть за ночь



Домашний



04:40 Давай разведёмся!

05:30 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

09:25 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Ожидание и реальность». «Конкуренция»

13:20 Порча. Осколки

13:50 Знахарка. Тайны прошлого

14:20 Верну любимого. Кофе в постель

14:55 Осколки счастья-2. 1-я - 4-я серии

19:00 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. «Детский вопрос». «Черная душа»

23:50 Знахарка. Тайны прошлого

00:25 Верну любимого. Кофе в постель

00:55 Понять. Простить. «Ожидание и реальность». «Конкуренция»

01:45 Восток-Запад. 31-я серия

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



ТНТ



03:30 Comedy Баттл. 21-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 27-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 28-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия

07:00 Интерны. 76-я - 79-я серии

09:00 Универ. Новая общага. 1-я - 8-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 5. 176-я - 184-я серии

17:25 Фантастические твари и где они обитают

20:00 Отпуск. Сезон 2. 21-я серия

20:30 Отпуск. Сезон 2. 22-я серия

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 46-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 47-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 14-я серия

23:35 Женский Стендап. Сезон 4. 54-я серия

00:35 Ты_Топ-модель на ТНТ. 2-я серия

01:55 Импровизация. Сезон 6. 164-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 6. 165-я серия

03:30 Comedy Баттл. 1-я серия

04:15 Comedy Баттл. 2-я серия



СТС



05:00 Сказка о золотом петушке

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 49-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 55-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 69-я серия

06:05 Три кота. Загадочная находка

06:10 Три кота. Откуда берется мед

06:15 Страстный Мадагаскар

06:40 Монстры против овощей

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Корни. Сезон 2. 1-я серия

09:05 Воронины. Сезон 11. 9-я - 12-я серии

11:05 Смешарики. Легенда о золотом драконе

12:45 Смешарики. Дежавю

14:25 Жена олигарха. Сезон 1. 1-я - 7-я серии

18:30 Корни. Сезон 2. 1-я серия

19:30 Корни. Сезон 2. 3-я серия

20:00 Хэнкок

21:50 Хроники хищных городов

00:20 Обитель зла

02:10 Обитель зла: Последняя глава

03:50 6 кадров. Сезон 6. 28-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 6. 31-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 6. 32-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 6. 33-я серия



Матч ТВ



05:00 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Мировой футбол. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Новости

14:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир

16:05 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Пермские медведи» (Пермь) - «Чеховские медведи» (Московская область). Прямой эфир

18:35 Мировой футбол. Обзор

19:40 Новости

19:45 Все на Матч!

20:30 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) - «Атлетико» (Испания). Прямой эфир

22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Наполи» (Италия). Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:55 Футбол. Лига чемпионов. «Марсель» (Франция) - «Тоттенхэм» (Англия)

03:55 Новости

04:00 Катар. Обратный отсчёт



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Преступник

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Знаете ли вы, что?

00:30 Чужие против Хищника: Реквием

02:00 Самые шокирующие гипотезы

02:50 Тайны Чапман

04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



03:25 Военная разведка. Первый удар. Фильм 1-й - «Спасти академика»

05:10 Военная разведка. Первый удар. Фильм 2-й

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Ошибка резидента. Возвращение Бекаса

10:50 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Военная разведка. Первый удар. Фильмы 3-й и 4-й

15:00 Военные новости

15:05 Военная разведка. Первый удар. Фильмы 3-й и 4-й

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Предвидение космоса. Граждане Вселенной

19:40 Улика из прошлого. Русский геном. Одна ДНК на три народа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Ошибка резидента. Возвращение Бекаса

00:45 Перед рассветом

02:10 Зелёный огонёк

03:25 Военная разведка. Первый удар. Фильм 3-й



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва детская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Андрей Миронов

07:30 Новости культуры

07:35 Леди Сапиенс

08:30 Новости культуры

08:40 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»

08:50 12 стульев. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «В поисках жанра. «Тот самый Горин». Автор и ведущая Татьяна Паухова. 1993

13:35 Имя-Культура

14:20 Юбилей

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Шербурские зонтики

16:55 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!»

17:35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр в концертном зале «Зарядье»

18:35 Леди Сапиенс

19:30 Новости культуры

19:45 12 стульев. 2-я серия

20:55 Агора

22:25 Шербурские зонтики

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «В поисках жанра. «Тот самый Горин». Автор и ведущая Татьяна Паухова. 1993

02:45 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»

05:30 Пятница News. 196-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»

07:00 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»

08:10 Комиссар Рекс. Сезон 5. 5-я серия

09:10 Комиссар Рекс. Сезон 5. 1-я серия

10:10 Король десертов. Сезон 1. 1-я серия - «Сладкая флористика»

12:00 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

19:00 Король десертов. Сезон 1. 2-я серия

20:30 Вундеркинды-3. Сезон 1. 2-я серия - «Владимир Винокур и Люся Чеботина»

21:40 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

23:40 Смерч

01:50 Пятница News. 198-я серия

02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 19-я серия

03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 20-я серия

03:40 Пятница News. 197-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»



МИР



05:00 Развод

05:20 Мультфильмы

06:40 Наше кино. История большой любви

07:05 Участок. 7-я - 10-я серии

10:00 Новости

10:10 Участок. 10-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Меч. 4-я - 6-я серии

01:10 Наше кино. История большой любви

01:50 Волга-Волга

03:35 Заколдованный участок. 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятница на 1 ноября 2022 Программа передач СТС на 1 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 1 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 31 октября 2022 Программа передач, ТВ программа на 31 октября 2022









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