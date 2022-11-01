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Программа передач 5 канал на 1 ноября 2022


Телепрограмма 5 канала на 1 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 5 канал на 01.11.2022

05:00 Известия
05:25 Вечный зов. Возвращение
06:45 Вечный зов. На своей земле
07:55 Вечный зов. Испытание
09:00 Известия
09:25 Вечный зов. Испытание
09:55 Вечный зов. Война!
11:10 Вечный зов. Тревожные дни и ночи
12:35 Наш спецназ. Посылка с сюрпризом
13:00 Известия
13:25 Наш спецназ. Посылка с сюрпризом
13:55 Наш спецназ. Лучшие друзья девушек
14:50 Наш спецназ. Неудачная сделка
15:45 Наш спецназ. Биткоин или жизнь
16:40 Наш спецназ. По закону возмездия
17:30 Известия
18:00 Наш спецназ. По закону возмездия
18:05 Наш спецназ. Смертельный навар
18:55 Наш спецназ. Свидание навылет
19:45 Наш спецназ. Поймать леща
20:35 След. Не верь никому 1
21:35 След. Не верь никому 2
22:25 След. Сон совести
23:10 Свои-5. Мужчина и женщина
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25 След. В поисках Харона
01:15 След. Лучшее будущее
01:50 След. Экологически чистый мертвяк
02:25 След. Зеленый ангел
03:05 Детективы. Свет в окошке
03:35 Детективы. Художник, что рисует месть
04:05 Детективы. Бульдозер
04:30 Детективы. Успеть за ночь

В программе передач возможны изменения.









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