Программа передач 5 канал на 1 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 1 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 01.11.2022



05:00 Известия

05:25 Вечный зов. Возвращение

06:45 Вечный зов. На своей земле

07:55 Вечный зов. Испытание

09:00 Известия

09:25 Вечный зов. Испытание

09:55 Вечный зов. Война!

11:10 Вечный зов. Тревожные дни и ночи

12:35 Наш спецназ. Посылка с сюрпризом

13:00 Известия

13:25 Наш спецназ. Посылка с сюрпризом

13:55 Наш спецназ. Лучшие друзья девушек

14:50 Наш спецназ. Неудачная сделка

15:45 Наш спецназ. Биткоин или жизнь

16:40 Наш спецназ. По закону возмездия

17:30 Известия

18:00 Наш спецназ. По закону возмездия

18:05 Наш спецназ. Смертельный навар

18:55 Наш спецназ. Свидание навылет

19:45 Наш спецназ. Поймать леща

20:35 След. Не верь никому 1

21:35 След. Не верь никому 2

22:25 След. Сон совести

23:10 Свои-5. Мужчина и женщина

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:25 След. В поисках Харона

01:15 След. Лучшее будущее

01:50 След. Экологически чистый мертвяк

02:25 След. Зеленый ангел

03:05 Детективы. Свет в окошке

03:35 Детективы. Художник, что рисует месть

04:05 Детективы. Бульдозер

04:30 Детективы. Успеть за ночь



В программе передач возможны изменения.