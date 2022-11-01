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Программа передач Матч ТВ на 1 ноября 2022


Телепрограмма Матч ТВ на 1 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Матч ТВ на 01.11.2022

05:00 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Мировой футбол. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Новости
14:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир
16:05 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Пермские медведи» (Пермь) - «Чеховские медведи» (Московская область). Прямой эфир
18:35 Мировой футбол. Обзор
19:40 Новости
19:45 Все на Матч!
20:30 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) - «Атлетико» (Испания). Прямой эфир
22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Наполи» (Италия). Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:55 Футбол. Лига чемпионов. «Марсель» (Франция) - «Тоттенхэм» (Англия)
03:55 Новости
04:00 Катар. Обратный отсчёт

В программе передач возможны изменения.









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