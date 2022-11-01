Программа передач Матч ТВ на 1 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 1 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 01.11.2022



05:00 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Мировой футбол. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Новости

14:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир

16:05 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Пермские медведи» (Пермь) - «Чеховские медведи» (Московская область). Прямой эфир

18:35 Мировой футбол. Обзор

19:40 Новости

19:45 Все на Матч!

20:30 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) - «Атлетико» (Испания). Прямой эфир

22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Наполи» (Италия). Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:55 Футбол. Лига чемпионов. «Марсель» (Франция) - «Тоттенхэм» (Англия)

03:55 Новости

04:00 Катар. Обратный отсчёт



В программе передач возможны изменения.