Программа передач Звезда на 1 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 1 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 01.11.2022



03:25 Военная разведка. Первый удар. Фильм 1-й - «Спасти академика»

05:10 Военная разведка. Первый удар. Фильм 2-й

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Ошибка резидента. Возвращение Бекаса

10:50 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Военная разведка. Первый удар. Фильмы 3-й и 4-й

15:00 Военные новости

15:05 Военная разведка. Первый удар. Фильмы 3-й и 4-й

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Предвидение космоса. Граждане Вселенной

19:40 Улика из прошлого. Русский геном. Одна ДНК на три народа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Ошибка резидента. Возвращение Бекаса

00:45 Перед рассветом

02:10 Зелёный огонёк

03:25 Военная разведка. Первый удар. Фильм 3-й



В программе передач возможны изменения.