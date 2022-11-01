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Программа передач Звезда на 1 ноября 2022


Телепрограмма Звезда на 1 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Звезда на 01.11.2022

03:25 Военная разведка. Первый удар. Фильм 1-й - «Спасти академика»
05:10 Военная разведка. Первый удар. Фильм 2-й
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Ошибка резидента. Возвращение Бекаса
10:50 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Военная разведка. Первый удар. Фильмы 3-й и 4-й
15:00 Военные новости
15:05 Военная разведка. Первый удар. Фильмы 3-й и 4-й
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Предвидение космоса. Граждане Вселенной
19:40 Улика из прошлого. Русский геном. Одна ДНК на три народа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Ошибка резидента. Возвращение Бекаса
00:45 Перед рассветом
02:10 Зелёный огонёк
03:25 Военная разведка. Первый удар. Фильм 3-й

В программе передач возможны изменения.









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