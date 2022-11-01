Программа передач Культура на 1 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 1 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 01.11.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва детская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Андрей Миронов

07:30 Новости культуры

07:35 Леди Сапиенс

08:30 Новости культуры

08:40 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»

08:50 12 стульев. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «В поисках жанра. «Тот самый Горин». Автор и ведущая Татьяна Паухова. 1993

13:35 Имя-Культура

14:20 Юбилей

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Шербурские зонтики

16:55 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!»

17:35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр в концертном зале «Зарядье»

18:35 Леди Сапиенс

19:30 Новости культуры

19:45 12 стульев. 2-я серия

20:55 Агора

22:25 Шербурские зонтики

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «В поисках жанра. «Тот самый Горин». Автор и ведущая Татьяна Паухова. 1993

02:45 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.