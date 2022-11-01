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Программа передач Культура на 1 ноября 2022


Телепрограмма Культура на 1 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 01.11.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва детская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Андрей Миронов
07:30 Новости культуры
07:35 Леди Сапиенс
08:30 Новости культуры
08:40 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»
08:50 12 стульев. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «В поисках жанра. «Тот самый Горин». Автор и ведущая Татьяна Паухова. 1993
13:35 Имя-Культура
14:20 Юбилей
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Шербурские зонтики
16:55 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!»
17:35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр в концертном зале «Зарядье»
18:35 Леди Сапиенс
19:30 Новости культуры
19:45 12 стульев. 2-я серия
20:55 Агора
22:25 Шербурские зонтики
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «В поисках жанра. «Тот самый Горин». Автор и ведущая Татьяна Паухова. 1993
02:45 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»
03:00 Перерыв в вещании

В программе передач возможны изменения.









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