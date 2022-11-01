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Программа передач Пятница на 1 ноября 2022


Телепрограмма Пятница на 1 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятница на 01.11.2022

05:00 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
05:30 Пятница News. 196-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»
07:00 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»
08:10 Комиссар Рекс. Сезон 5. 5-я серия
09:10 Комиссар Рекс. Сезон 5. 1-я серия
10:10 Король десертов. Сезон 1. 1-я серия - «Сладкая флористика»
12:00 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
19:00 Король десертов. Сезон 1. 2-я серия
20:30 Вундеркинды-3. Сезон 1. 2-я серия - «Владимир Винокур и Люся Чеботина»
21:40 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
23:40 Смерч
01:50 Пятница News. 198-я серия
02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 19-я серия
03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 20-я серия
03:40 Пятница News. 197-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»

В программе передач возможны изменения.









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