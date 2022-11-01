Программа передач Пятница на 1 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 1 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 01.11.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»

05:30 Пятница News. 196-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»

07:00 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»

08:10 Комиссар Рекс. Сезон 5. 5-я серия

09:10 Комиссар Рекс. Сезон 5. 1-я серия

10:10 Король десертов. Сезон 1. 1-я серия - «Сладкая флористика»

12:00 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

19:00 Король десертов. Сезон 1. 2-я серия

20:30 Вундеркинды-3. Сезон 1. 2-я серия - «Владимир Винокур и Люся Чеботина»

21:40 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

23:40 Смерч

01:50 Пятница News. 198-я серия

02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 19-я серия

03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 20-я серия

03:40 Пятница News. 197-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»



В программе передач возможны изменения.