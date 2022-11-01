Программа передач МИР на 1 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 1 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 01.11.2022
05:00 Развод
05:20 Мультфильмы
06:40 Наше кино. История большой любви
07:05 Участок. 7-я - 10-я серии
10:00 Новости
10:10 Участок. 10-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Меч. 4-я - 6-я серии
01:10 Наше кино. История большой любви
01:50 Волга-Волга
03:35 Заколдованный участок. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.