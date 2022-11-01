Программа передач МИР на 1 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 1 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 01.11.2022



05:00 Развод

05:20 Мультфильмы

06:40 Наше кино. История большой любви

07:05 Участок. 7-я - 10-я серии

10:00 Новости

10:10 Участок. 10-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Меч. 4-я - 6-я серии

01:10 Наше кино. История большой любви

01:50 Волга-Волга

03:35 Заколдованный участок. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.