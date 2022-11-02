Программа передач ТВЦ на 2 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 2 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 02.11.2022
04:40 Короли эпизода. Роман Филиппов
05:25 Мой герой. Людмила Семеняка
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Кальций. Микро и макроэлементы
08:50 Ошибка памяти. 1-я серия
09:45 Ошибка памяти. 2-я серия
10:40 Легенды советской эстрады. Звездные гастроли
11:30 События
11:50 Клетка для сверчка. 1-я серия
12:45 Клетка для сверчка. 2-я серия
13:40 Мой герой. Светлана Суханова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 1-я серия
16:00 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 2-я серия
17:00 Актёрские драмы. Теряя рассудок
17:50 События
18:15 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 63-я серия
23:05 Прощание. Владимир Жириновский
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Личные маги советских вождей
01:25 Знак качества. Рыба
02:05 Троцкий против Сталина. Фильм 2-й
02:45 Истории спасения. Пожар под грифом Секретно
03:10 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 1-я серия
03:55 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 2-я серия
04:45 Короли эпизода. Иван Лапиков
В программе передач возможны изменения.