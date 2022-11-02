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Программа передач 5 канал на 2 ноября 2022


Телепрограмма 5 канала на 2 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 5 канал на 02.11.2022

05:00 Известия
05:25 Вечный зов. Перед штурмом
06:35 Вечный зов. Судьбы человеческие
08:05 Вечный зов. Фильм 2-й - «Огнем крещенные«
09:00 Известия
09:25 Вечный зов. Фильм 2-й - «Огнем крещенные«
09:45 Вечный зов. Фильм 2-й - «Опаленная любовь«
11:10 Вечный зов. Фильм 2-й - «Огонь и пепел«
12:35 Наш спецназ. Выживет сильнейший
13:00 Известия
13:25 Наш спецназ. Выживет сильнейший
13:55 Наш спецназ. Наследство босса мафии
14:45 Наш спецназ. Последнее золото Скифа
15:45 Наш спецназ. Бизнес на колесах
16:40 Наш спецназ. Проверка на фальш
17:30 Известия
18:00 Наш спецназ. Проверка на фальш
18:10 Наш спецназ. Враги по оружию
19:05 Наш спецназ. Сыграть на опережение
19:55 Наш спецназ. Недетские прятки
20:40 След. Соколиная охота
21:35 След. АМОК
22:25 След. Смерть любит контрасты
23:10 Свои-5. Терапия
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25 След. Четвертина
01:15 След. По следам лунного лиса
01:50 След. Отбросы общества
02:30 След. Изгои
03:05 Детективы. Отцовская доля
03:40 Детективы. Соперники
04:05 Детективы. Чудовище
04:30 Детективы. Санитарный день

В программе передач возможны изменения.









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