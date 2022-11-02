Программа передач СТС на 2 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 2 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 02.11.2022
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 72-я - 74-я серии
06:05 Три кота. Сила притяжения
06:10 Три кота
06:15 Монстры против овощей
06:40 Шрэк. Страшилки
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Корни. Сезон 2. 2-я серия
09:05 Уральские пельмени
09:10 Воронины. Сезон 11. 13-я серия
09:40 Воронины. Сезон 11. 14-я серия
10:10 Умница Уилл Хантинг
12:45 Хэнкок
14:30 Жена олигарха. Сезон 1. 6-я - 12-я серии
18:30 Корни. Сезон 2. 2-я - 4-я серии
20:00 Отпетые мошенницы
21:55 Зачинщики
23:45 Обитель зла: Последняя глава
01:45 Спасти рядового Райана
04:25 6 кадров. Сезон 5. 45-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 8. 67-я серия
В программе передач возможны изменения.