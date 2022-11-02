Программа передач СТС на 2 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 2 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 02.11.2022



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 72-я - 74-я серии

06:05 Три кота. Сила притяжения

06:10 Три кота

06:15 Монстры против овощей

06:40 Шрэк. Страшилки

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Корни. Сезон 2. 2-я серия

09:05 Уральские пельмени

09:10 Воронины. Сезон 11. 13-я серия

09:40 Воронины. Сезон 11. 14-я серия

10:10 Умница Уилл Хантинг

12:45 Хэнкок

14:30 Жена олигарха. Сезон 1. 6-я - 12-я серии

18:30 Корни. Сезон 2. 2-я - 4-я серии

20:00 Отпетые мошенницы

21:55 Зачинщики

23:45 Обитель зла: Последняя глава

01:45 Спасти рядового Райана

04:25 6 кадров. Сезон 5. 45-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 8. 67-я серия



В программе передач возможны изменения.