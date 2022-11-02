Программа передач Матч ТВ на 2 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 2 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 02.11.2022
05:00 Правила игры
05:30 Наши иностранцы
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Новости
14:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир
15:40 Вид сверху
16:10 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Футбол. Кубок России. «Алания Владикавказ» - «Волгарь» (Астрахань). Прямой эфир
19:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19:50 Новости
19:55 Все на Матч!
20:30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Селтик» (Шотландия). Прямой эфир
22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) - «Зальцбург» (Австрия). Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) - ПСЖ (Франция)
03:55 Новости
04:00 Катар. Обратный отсчёт
В программе передач возможны изменения.