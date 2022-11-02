Программа передач Матч ТВ на 2 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 2 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 02.11.2022



05:00 Правила игры

05:30 Наши иностранцы

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Новости

14:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир

15:40 Вид сверху

16:10 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Футбол. Кубок России. «Алания Владикавказ» - «Волгарь» (Астрахань). Прямой эфир

19:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

19:50 Новости

19:55 Все на Матч!

20:30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Селтик» (Шотландия). Прямой эфир

22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) - «Зальцбург» (Австрия). Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) - ПСЖ (Франция)

03:55 Новости

04:00 Катар. Обратный отсчёт



В программе передач возможны изменения.