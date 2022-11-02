Программа передач Звезда на 2 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 2 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 02.11.2022



03:25 Военная разведка. Первый удар. Фильм 3-й

05:05 Военная разведка. Первый удар. Фильм 4-й - «Троянский конь»

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Судьба резидента. С открытыми картами

11:00 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Военная разведка. Западный фронт. Фильмы 1-й и 2-й

15:00 Военные новости

15:05 Военная разведка. Западный фронт. Фильмы 1-й и 2-й

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Предвидение космоса. Космический корабль

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Судьба резидента. С открытыми картами

01:00 Поединок в тайге

02:10 По данным уголовного розыска...

03:25 Военная разведка. Западный фронт. Фильм 1-й



В программе передач возможны изменения.