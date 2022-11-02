Программа передач Культура на 2 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 2 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 02.11.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва музыкальная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Татьяна Пельтцер

07:30 Новости культуры

07:35 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 1-я серия - «Портретистка Марии-Антуанетты»

08:30 Новости культуры

08:35 12 стульев. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Ираклий Андроников. Воспоминания о Большом зале». 1970

12:30 Сердца четырех

14:05 Линия жизни. Ирина Антонова

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Завтрак у Тиффани

17:10 Первые в мире. Огнетушитель Лорана

17:25 Екатерина Лёхина, Дали Гуцериева, Александр Титов и Санкт-Петербургский симфонический оркестр в Зеркальном зале дворца Белосельских-Белозерских (Санкт-Петербург)

18:35 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 1-я серия - «Портретистка Марии-Антуанетты»

19:30 Новости культуры

19:45 12 стульев. 3-я серия

21:10 Власть факта. История русофобии

21:50 Цвет времени. Анри Матисс

22:05 Завтрак у Тиффани

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Ираклий Андроников. Воспоминания о Большом зале». 1970

01:35 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 1-я серия - «Портретистка Марии-Антуанетты»

02:30 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.