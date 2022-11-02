Программа передач Культура на 2 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 2 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 02.11.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва музыкальная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Татьяна Пельтцер
07:30 Новости культуры
07:35 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 1-я серия - «Портретистка Марии-Антуанетты»
08:30 Новости культуры
08:35 12 стульев. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Ираклий Андроников. Воспоминания о Большом зале». 1970
12:30 Сердца четырех
14:05 Линия жизни. Ирина Антонова
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Завтрак у Тиффани
17:10 Первые в мире. Огнетушитель Лорана
17:25 Екатерина Лёхина, Дали Гуцериева, Александр Титов и Санкт-Петербургский симфонический оркестр в Зеркальном зале дворца Белосельских-Белозерских (Санкт-Петербург)
18:35 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 1-я серия - «Портретистка Марии-Антуанетты»
19:30 Новости культуры
19:45 12 стульев. 3-я серия
21:10 Власть факта. История русофобии
21:50 Цвет времени. Анри Матисс
22:05 Завтрак у Тиффани
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Ираклий Андроников. Воспоминания о Большом зале». 1970
01:35 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 1-я серия - «Портретистка Марии-Антуанетты»
02:30 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.