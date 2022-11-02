Программа передач Пятница на 2 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 2 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 02.11.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

05:30 Пятница News. 197-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»

07:00 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»

08:10 Комиссар Рекс. Сезон 5. 2-я серия

09:10 Комиссар Рекс. Сезон 5. 3-я серия

10:10 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»

11:10 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»

12:00 Адский шеф. Сезон 1. 11-я серия

15:00 На ножах. Сезон 4. 9-я серия - «Пермь. В гости»

16:00 На ножах. Сезон 3. 2-я серия - «Москва. Айва»

17:00 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»

18:00 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 12-я серия

20:50 Молодые ножи. Сезон 1. 2-я серия - «Илья Захаров»

22:10 Молодые ножи. Сезон 1. 6-я серия - «Наталия Медведева»

23:30 Идеальный шторм

02:00 Пятница News. 199-я серия

02:30 Сверхъестественное. Сезон 15. 1-я серия

03:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 2-я серия

03:50 Пятница News. 198-я серия

04:20 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»



В программе передач возможны изменения.