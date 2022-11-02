Программа передач Пятница на 2 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 2 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 02.11.2022
05:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
05:30 Пятница News. 197-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»
07:00 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»
08:10 Комиссар Рекс. Сезон 5. 2-я серия
09:10 Комиссар Рекс. Сезон 5. 3-я серия
10:10 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»
11:10 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»
12:00 Адский шеф. Сезон 1. 11-я серия
15:00 На ножах. Сезон 4. 9-я серия - «Пермь. В гости»
16:00 На ножах. Сезон 3. 2-я серия - «Москва. Айва»
17:00 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»
18:00 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 12-я серия
20:50 Молодые ножи. Сезон 1. 2-я серия - «Илья Захаров»
22:10 Молодые ножи. Сезон 1. 6-я серия - «Наталия Медведева»
23:30 Идеальный шторм
02:00 Пятница News. 199-я серия
02:30 Сверхъестественное. Сезон 15. 1-я серия
03:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 2-я серия
03:50 Пятница News. 198-я серия
04:20 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
В программе передач возможны изменения.