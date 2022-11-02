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Программа передач МИР на 2 ноября 2022


Телепрограмма МИР на 2 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач МИР на 02.11.2022

05:00 Заколдованный участок. 2-я - 8-я серии
10:00 Новости
10:10 Заколдованный участок. 8-я - 10-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Меч. 7-я - 9-я серии
01:10 Рожденные в СССР
01:35 Таинственный остров
03:05 Развод
04:35 Мультфильмы

В программе передач возможны изменения.









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