Программа передач МИР на 2 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 2 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 02.11.2022



05:00 Заколдованный участок. 2-я - 8-я серии

10:00 Новости

10:10 Заколдованный участок. 8-я - 10-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Меч. 7-я - 9-я серии

01:10 Рожденные в СССР

01:35 Таинственный остров

03:05 Развод

04:35 Мультфильмы



В программе передач возможны изменения.