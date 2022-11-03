Программа передач, ТВ программа на 3 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на четверг 3 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 03.11.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Ф а н т а с т и к а
00:05 «Операция «Динамо», или Приключения русских в Британии»
01:05 Судьба на выбор. 7-я серия - «Главное»
02:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Художник. 12-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Игорь Саруханов
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Симон Осиашвили
03:00 Морозова. Сезон 2. 38-я серия - «Право на смерть»
03:50 Морозова. Сезон 2. 39-я серия - «Последнее свидание»
03:56 Перерыв в вещании
04:25 Идеальная пара
ТВЦ
04:45 Короли эпизода. Иван Лапиков
05:25 Мой герой. Светлана Суханова
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Трудный возраст
08:50 Ошибка памяти. 3-я серия
09:40 Ошибка памяти. 4-я серия
10:40 Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана
11:30 События
11:50 Клетка для сверчка. 3-я серия
12:45 Клетка для сверчка. 4-я серия
13:40 Мой герой. Александр Чернявский
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 3-я серия
16:00 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Вечно вторые
17:50 События
18:15 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Звёзды с «изюминкой»
23:10 Актёрские драмы. Метр с кепкой
00:00 События. 25-й час
00:30 Концерт, посвященный Службе судебных приставов России
02:05 Петровка, 38
02:20 Закон и порядок
02:45 Чёрная метка для звезды
03:25 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 3-я серия
04:10 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 4-я серия
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Родительский инстинкт
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Азартный случай
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Зуб за зуб», 1-я и 2-я серии. «Беглецы», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Зуб за зуб», 1-я и 2-я серии. «Беглецы», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Измена из мести!
19:00 Сегодня
20:00 Балабол-6. «Чужая кредитка», 1-я и 2-я серии
22:10 Скорая помощь-3. 9-я и 10-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-3. 9-я и 10-я серии
00:30 Фактор Альфа
01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет накроет эпидемия усталости
01:50 Зверобой 2. 1-я - 4-я серии
04:55 Отставник-2
5 канал
05:00 Известия
05:25 Вечный зов. Фильм 2-й - «Противостояние»
06:35 Вечный зов. Фильм 2-й - «Боль и гнев»
07:45 Вечный зов. Фильм 2-й - «Совесть»
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:25 Вечный зов. Фильм 2-й - «Совесть»
10:25 Вечный зов. Фильм 2-й - «Бессмертие»
12:10 Наш спецназ. Криминальный треугольник
13:00 Известия
13:25 Наш спецназ. Криминальный треугольник
13:30 Наш спецназ. Похищенная переписка
14:25 Наш спецназ. Охота на СОБР
15:20 Наш спецназ. Гремучая смерть
16:15 Наш спецназ. Долгожданный куш
17:15 Наш спецназ. Полное перевоплощение
17:30 Известия
18:00 Наш спецназ. Полное перевоплощение
18:35 Наш спецназ. Путь Самурая
19:25 Наш спецназ. Роковое притяжение
20:20 След. Основной инстинкт
20:55 След. Одна веревка на двоих
21:40 След. Весёлые старты
22:25 След. Кратчайший путь на небеса
23:10 Свои-5. Найти и не сдаваться
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25 След. Паноптикум
01:10 След. Люди против машин
01:50 След. Злая мертвая девочка
02:30 След. Ты - не моя жена
03:05 Тихий Дон. 1-я серия
04:50 Тихий Дон. 2-я серия
Домашний
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
09:25 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «План соблазнения». «На шаг впереди»
13:25 Порча. Заячье сердце
13:55 Знахарка. Кино
14:30 Верну любимого. Женское счастье
15:00 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии
18:45 Спасите мою кухню
19:00 Непрекрасная леди. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. «Розги». «Ненастоящая любовь»
23:50 Знахарка. Кино
00:25 Верну любимого. Женское счастье
00:55 Понять. Простить. «План соблазнения». «На шаг впереди»
01:45 Восток-Запад. 33-я серия
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
ТНТ
04:15 Comedy Баттл. 4-я серия
05:05 Открытый микрофон. Сезон 2. 31-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 32-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
07:00 Интерны. 84-я - 86-я серии
08:30 Перезагрузка. 528-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 17-я - 24-я серии
13:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии
17:50 Зеленый фонарь
20:00 Отпуск. Сезон 2. 23-я серия
20:30 Отпуск. Сезон 2. 24-я серия
21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 48-я серия
21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 49-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 16-я серия
23:35 Женский Стендап. Сезон 4. 56-я серия
00:35 Ты_Топ-модель на ТНТ. 4-я серия
01:55 Импровизация. Сезон 6. 168-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 6. 169-я серия
03:30 Comedy Баттл. 5-я серия
04:15 Comedy Баттл. 6-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 75-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 78-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 83-я серия
06:05 Три кота. Морские игры
06:10 Три кота. Коржик звезда
06:15 Рождественские истории
06:40 Страстный Мадагаскар
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Корни. Сезон 2. 3-я серия
09:00 Воронины. Сезон 11. 15-я серия
09:30 Воронины. Сезон 11. 16-я серия
10:05 Воронины. Сезон 11. 18-я серия
10:35 Маска. Танцы. 4-я серия
13:00 Зачинщики
14:55 Жена олигарха. Сезон 1. 11-я - 17-я серии
18:30 Корни. Сезон 2. 3-я серия
19:30 Корни. Сезон 2. 5-я серия
20:00 Одноклассники
22:05 Одноклассники-2
00:05 Дэдпул
02:05 Умница Уилл Хантинг
04:05 6 кадров. Сезон 7. 37-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 7. 11-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 7. 17-я серия
Матч ТВ
05:00 Человек из футбола
05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Новости
14:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир
16:05 Все на Матч!
17:05 Новости
17:10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
18:15 Футбол. Лига Конференций. «Истанбул» (Турция) - «Хартс» (Шотландия). Прямой эфир
20:30 Футбол. Лига Европы. «Монако» (Франция) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямой эфир
22:45 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) - «Лудогорец» (Болгария). Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:55 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
03:55 Новости
04:00 Катар. Обратный отсчёт
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Ангел мести
21:40 Одинокий волк
23:35 «Весёлые» каникулы»
01:15 Огонь на поражение
02:55 Самые шокирующие гипотезы
03:45 Тайны Чапман
04:35 Документальный проект
Звезда
03:25 Военная разведка. Западный фронт. Фильм 1-й
05:05 Военная разведка. Западный фронт. Фильм 2-й
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Судьба резидента. Западный шлейф
10:50 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Военная разведка. Западный фронт. Фильмы 3-й и 4-й
15:00 Военные новости
15:05 Военная разведка. Западный фронт. Фильмы 3-й и 4-й
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Предвидение космоса. Жизнь в эфире
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Здравствуйте, товарищи!
23:55 Судьба резидента. Западный шлейф
01:10 Дело № 306
02:25 Поединок в тайге
03:30 Легендарные самолеты. Ту-95. Стратегический бомбардировщик
04:10 Военная разведка. Западный фронт. Фильм 3-й
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва серебряная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Георгий Вицин
07:30 Новости культуры
07:35 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 2-я серия - «Путешествие по Европе»
08:30 Новости культуры
08:40 12 стульев. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Без ретуши. Мстислав Ростропович». 1993
12:15 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых
12:40 Золушка
14:05 Линия жизни. Виталий Вульф
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Римские каникулы
17:15 Концерт-посвящение Николаю Некрасову. Академический оркестр русских народных инструментов
18:35 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 2-я серия - «Путешествие по Европе»
19:30 Новости культуры
19:45 12 стульев. 4-я серия
21:05 Энигма. Роби Лакатош
21:50 Цвет времени. Уильям Тёрнер
22:05 Римские каникулы
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Без ретуши. Мстислав Ростропович». 1993
01:25 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 2-я серия - «Путешествие по Европе»
02:20 «Серый волк энд Красная шапочка». «Брэк!»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
05:30 Пятница News. 198-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»
06:50 Кондитер. Сезон 3. 9-я серия - «Регионы России»
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 5. 3-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 5. 4-я серия
10:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 6-я серия
14:50 Четыре свадьбы. Сезон 2. 3-я серия
16:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 8-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 7-я серия
23:20 Поступь хаоса
01:30 Пятница News. 200-я серия
02:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
03:10 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
04:30 Пятница News. 199-я серия
МИР
05:00 Меч. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Меч. 6-я - 9-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:05 Ты - мне, я - тебе
21:45 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди
23:30 Дежа вю
01:20 Близнецы
02:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
04:25 Мультфильмы
Время начала передач - московское.