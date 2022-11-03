Программа передач ТВЦ на 3 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 3 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 03.11.2022
04:45 Короли эпизода. Иван Лапиков
05:25 Мой герой. Светлана Суханова
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Трудный возраст
08:50 Ошибка памяти. 3-я серия
09:40 Ошибка памяти. 4-я серия
10:40 Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана
11:30 События
11:50 Клетка для сверчка. 3-я серия
12:45 Клетка для сверчка. 4-я серия
13:40 Мой герой. Александр Чернявский
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 3-я серия
16:00 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Вечно вторые
17:50 События
18:15 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Звёзды с «изюминкой»
23:10 Актёрские драмы. Метр с кепкой
00:00 События. 25-й час
00:30 Концерт, посвященный Службе судебных приставов России
02:05 Петровка, 38
02:20 Закон и порядок
02:45 Чёрная метка для звезды
03:25 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 3-я серия
04:10 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 4-я серия
В программе передач возможны изменения.