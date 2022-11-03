Программа передач ТВЦ на 3 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 3 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 03.11.2022



04:45 Короли эпизода. Иван Лапиков

05:25 Мой герой. Светлана Суханова

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Трудный возраст

08:50 Ошибка памяти. 3-я серия

09:40 Ошибка памяти. 4-я серия

10:40 Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана

11:30 События

11:50 Клетка для сверчка. 3-я серия

12:45 Клетка для сверчка. 4-я серия

13:40 Мой герой. Александр Чернявский

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 3-я серия

16:00 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Вечно вторые

17:50 События

18:15 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Звёзды с «изюминкой»

23:10 Актёрские драмы. Метр с кепкой

00:00 События. 25-й час

00:30 Концерт, посвященный Службе судебных приставов России

02:05 Петровка, 38

02:20 Закон и порядок

02:45 Чёрная метка для звезды

03:25 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 3-я серия

04:10 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 4-я серия



В программе передач возможны изменения.