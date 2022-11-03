Программа передач 5 канал на 3 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 3 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 03.11.2022
05:00 Известия
05:25 Вечный зов. Фильм 2-й - «Противостояние»
06:35 Вечный зов. Фильм 2-й - «Боль и гнев»
07:45 Вечный зов. Фильм 2-й - «Совесть»
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:25 Вечный зов. Фильм 2-й - «Совесть»
10:25 Вечный зов. Фильм 2-й - «Бессмертие»
12:10 Наш спецназ. Криминальный треугольник
13:00 Известия
13:25 Наш спецназ. Криминальный треугольник
13:30 Наш спецназ. Похищенная переписка
14:25 Наш спецназ. Охота на СОБР
15:20 Наш спецназ. Гремучая смерть
16:15 Наш спецназ. Долгожданный куш
17:15 Наш спецназ. Полное перевоплощение
17:30 Известия
18:00 Наш спецназ. Полное перевоплощение
18:35 Наш спецназ. Путь Самурая
19:25 Наш спецназ. Роковое притяжение
20:20 След. Основной инстинкт
20:55 След. Одна веревка на двоих
21:40 След. Весёлые старты
22:25 След. Кратчайший путь на небеса
23:10 Свои-5. Найти и не сдаваться
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25 След. Паноптикум
01:10 След. Люди против машин
01:50 След. Злая мертвая девочка
02:30 След. Ты - не моя жена
03:05 Тихий Дон. 1-я серия
04:50 Тихий Дон. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.