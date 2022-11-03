Программа передач Матч ТВ на 3 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 3 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 03.11.2022
05:00 Человек из футбола
05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Новости
14:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир
16:05 Все на Матч!
17:05 Новости
17:10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
18:15 Футбол. Лига Конференций. «Истанбул» (Турция) - «Хартс» (Шотландия). Прямой эфир
20:30 Футбол. Лига Европы. «Монако» (Франция) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямой эфир
22:45 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) - «Лудогорец» (Болгария). Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:55 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
03:55 Новости
04:00 Катар. Обратный отсчёт
В программе передач возможны изменения.