Программа передач Матч ТВ на 3 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 3 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 03.11.2022



05:00 Человек из футбола

05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Новости

14:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир

16:05 Все на Матч!

17:05 Новости

17:10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

18:15 Футбол. Лига Конференций. «Истанбул» (Турция) - «Хартс» (Шотландия). Прямой эфир

20:30 Футбол. Лига Европы. «Монако» (Франция) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямой эфир

22:45 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) - «Лудогорец» (Болгария). Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:55 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)

03:55 Новости

04:00 Катар. Обратный отсчёт



В программе передач возможны изменения.