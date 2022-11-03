Программа передач Звезда на 3 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 3 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 03.11.2022



03:25 Военная разведка. Западный фронт. Фильм 1-й

05:05 Военная разведка. Западный фронт. Фильм 2-й

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Судьба резидента. Западный шлейф

10:50 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Военная разведка. Западный фронт. Фильмы 3-й и 4-й

15:00 Военные новости

15:05 Военная разведка. Западный фронт. Фильмы 3-й и 4-й

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Предвидение космоса. Жизнь в эфире

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Здравствуйте, товарищи!

23:55 Судьба резидента. Западный шлейф

01:10 Дело № 306

02:25 Поединок в тайге

03:30 Легендарные самолеты. Ту-95. Стратегический бомбардировщик

04:10 Военная разведка. Западный фронт. Фильм 3-й



В программе передач возможны изменения.