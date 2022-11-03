Программа передач Культура на 3 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 3 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 03.11.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва серебряная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Георгий Вицин
07:30 Новости культуры
07:35 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 2-я серия - «Путешествие по Европе»
08:30 Новости культуры
08:40 12 стульев. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Без ретуши. Мстислав Ростропович». 1993
12:15 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых
12:40 Золушка
14:05 Линия жизни. Виталий Вульф
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Римские каникулы
17:15 Концерт-посвящение Николаю Некрасову. Академический оркестр русских народных инструментов
18:35 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 2-я серия - «Путешествие по Европе»
19:30 Новости культуры
19:45 12 стульев. 4-я серия
21:05 Энигма. Роби Лакатош
21:50 Цвет времени. Уильям Тёрнер
22:05 Римские каникулы
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Без ретуши. Мстислав Ростропович». 1993
01:25 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 2-я серия - «Путешествие по Европе»
02:20 «Серый волк энд Красная шапочка». «Брэк!»
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.