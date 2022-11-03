Программа передач Культура на 3 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 3 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 03.11.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва серебряная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Георгий Вицин

07:30 Новости культуры

07:35 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 2-я серия - «Путешествие по Европе»

08:30 Новости культуры

08:40 12 стульев. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Без ретуши. Мстислав Ростропович». 1993

12:15 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых

12:40 Золушка

14:05 Линия жизни. Виталий Вульф

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Римские каникулы

17:15 Концерт-посвящение Николаю Некрасову. Академический оркестр русских народных инструментов

18:35 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 2-я серия - «Путешествие по Европе»

19:30 Новости культуры

19:45 12 стульев. 4-я серия

21:05 Энигма. Роби Лакатош

21:50 Цвет времени. Уильям Тёрнер

22:05 Римские каникулы

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Без ретуши. Мстислав Ростропович». 1993

01:25 Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен. 2-я серия - «Путешествие по Европе»

02:20 «Серый волк энд Красная шапочка». «Брэк!»

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.