Программа передач Пятница на 3 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 3 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 03.11.2022
05:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
05:30 Пятница News. 198-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»
06:50 Кондитер. Сезон 3. 9-я серия - «Регионы России»
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 5. 3-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 5. 4-я серия
10:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 6-я серия
14:50 Четыре свадьбы. Сезон 2. 3-я серия
16:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 8-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 7-я серия
23:20 Поступь хаоса
01:30 Пятница News. 200-я серия
02:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
03:10 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
04:30 Пятница News. 199-я серия
В программе передач возможны изменения.