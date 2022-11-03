Программа передач Пятница на 3 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 3 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 03.11.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»

05:30 Пятница News. 198-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»

06:50 Кондитер. Сезон 3. 9-я серия - «Регионы России»

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 5. 3-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 5. 4-я серия

10:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 6-я серия

14:50 Четыре свадьбы. Сезон 2. 3-я серия

16:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 8-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 7-я серия

23:20 Поступь хаоса

01:30 Пятница News. 200-я серия

02:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

03:10 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»

04:30 Пятница News. 199-я серия



В программе передач возможны изменения.