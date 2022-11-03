Программа передач МИР на 3 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 3 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 03.11.2022



05:00 Меч. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Меч. 6-я - 9-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:05 Ты - мне, я - тебе

21:45 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди

23:30 Дежа вю

01:20 Близнецы

02:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

04:25 Мультфильмы



В программе передач возможны изменения.