Программа передач МИР на 3 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 3 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 03.11.2022
05:00 Меч. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Меч. 6-я - 9-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:05 Ты - мне, я - тебе
21:45 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди
23:30 Дежа вю
01:20 Близнецы
02:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
04:25 Мультфильмы
В программе передач возможны изменения.