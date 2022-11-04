Программа передач, ТВ программа на 4 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на пятницу 4 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 04.11.2022
1 канал
02:05 Информационный канал
05:57 Перерыв в вещании
06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 «Символы России»
11:10 «Жизнь своих»
12:00 Новости
12:15 Юбилейный концерт Александра Зацепина
13:50 Империя: Петр I. Главы 1-я - 4-я
17:50 Вечерние новости
18:05 «Империя: Анна Иоанновна»
19:05 «Империя: Елизавета Петровна». Главы 1-я и 2-я
21:00 Время
21:35 «Одиннадцать молчаливых мужчин»
23:50 Концерт памяти Александра Градского
01:35 Александр Градский. «Обернитесь!»
02:20 Моя родословная
03:40 Наедине со всеми
04:25 Россия от края до края
Россия 1
04:25 Идеальная пара
06:10 Катькино поле
10:10 Сто к одному
11:00 Вести. День народного единства
12:00 Большой праздничный концерт «Песни русского мира»
14:00 Вести. День народного единства
14:40 Когда закончится февраль. 1-я - 6-я серии
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе!
00:20 Герой
02:30 Заповедник
04:24 Перерыв в вещании
04:25 Приличная семья сдаст комнату
ТВЦ
05:00 Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь
05:40 Мой герой. Александр Чернявский
06:15 Если бы да кабы
08:00 Православная энциклопедия. Можно ли убить словом? Продолжение разговора Путешествие в Задонск История христианских погребальных традиций
08:25 Екатерина Воронина
10:10 Тайна песни. Красные и белые
10:45 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия - «Знакомство»
11:30 События
11:45 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Кровавая надпись»
13:25 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия - «Король шантажа»
14:35 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Смертельная схватка»
15:45 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 3-я серия - «Охота на тигра»
17:00 Назад в СССР. Пьянству - бой!
17:50 «Был такой случай«. Юмористический концерт
18:35 Моя земля
22:00 «В центре событий« с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Особенности национального характера
00:35 Любовь на сене. 1-я серия
01:25 Любовь на сене. 2-я серия
02:15 Лекарство против страха
03:45 Актёрские драмы. Теряя рассудок
04:25 Актёрские драмы. Вечно вторые
НТВ
04:55 Отставник-2
06:25 Отставник-3
08:00 Сегодня
08:25 Отставник. Один за всех
10:00 Сегодня
10:35 Отставник. Один за всех
11:00 ДедСад
12:00 «Как мы будем размножаться?» Научное расследование Сергея Малозёмова
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Отставник. Спасти врага
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Балабол-6. «Погоня», 1-я и 2-я серии
21:50 Однажды в пустыне
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:30 Захар Прилепин. Уроки русского
02:00 Квартирный вопрос
03:05 Зверобой 2. 5-я - 7-я серии
5 канал
05:00 Тихий Дон. 2-я серия
06:40 Тихий Дон. 3-я серия
08:45 Каникулы строгого режима. 1-я - 3-я серии
11:35 Настоятель
13:25 Настоятель-2
15:15 Отпуск за период службы. 1-я - 4-я серии
19:05 Пустыня. 1-я - 4-я серии
23:00 Лучшие в аду
01:10 Солнцепек
03:15 Свои-5. Мой друган-киллер
03:50 Свои-5. Мужчина и женщина
04:30 Свои-5. Терапия
Домашний
04:15 Давай разведёмся!
05:05 По делам несовершеннолетних
06:20 Если наступит завтра
06:30 Если наступит завтра. 1-я - 3-я серии
12:05 Скарлетт. 1-я - 8-я серии
19:00 И расцвёл подсолнух. 1-я - 4-я серии
23:10 За бортом
01:15 Испытательный срок
02:55 Порочные связи. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:15 Comedy Баттл. 6-я серия
05:05 Открытый микрофон. Сезон 2. 33-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 34-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия
07:00 Интерны. 87-я - 89-я серии
08:30 Звездная кухня. 8-я серия
09:00 СашаТаня. 51-я - 54-я серии
11:00 Вызов. 3-я серия
12:00 Наша Russia. Дайджест. 1-я - 6-я серии
15:00 Наша Russia. Дайджест. 8-я серия
15:30 Наша Russia. Дайджест. 10-я - 15-я серии
18:30 Наша Russia. Дайджест. 17-я серия
19:00 Наша Russia. Дайджест. 21-я серия
19:30 Галустян +. 1-я серия
20:00 Концерты. 1-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 758-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 757-я серия
23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 147-я серия
00:00 Зеленый фонарь
02:00 Импровизация. Сезон 6. 170-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 6. 171-я серия
03:40 Comedy Баттл. 7-я серия
04:30 Comedy Баттл. 8-я серия
СТС
5:00 Шапка-невидимка
05:10 Соломенный бычок
05:20 Стрекоза и муравей
05:30 Мультфильмы
05:40 Слонёнок и письмо
05:50 Ералаш. Сезон 1. 85-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 87-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 88-я серия
06:05 Три кота. Только спокойствие
06:10 38 попугаев
06:30 Смешарики. Легенда о золотом драконе
07:45 Смешарики. Дежавю
09:20 Отпетые мошенницы
11:20 Одноклассники
13:25 Одноклассники-2
15:20 Мальчик-дельфин
17:10 Angry Birds в кино
19:05 Angry Birds-2 в кино
21:00 Главный герой
23:15 Дэдпул 2
01:35 Холмс и Ватсон
03:00 6 кадров. Сезон 6. 56-я серия
03:25 6 кадров. Сезон 6. 37-я серия
03:45 6 кадров. Сезон 6. 39-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 6. 40-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 6. 41-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 6. 42-я серия
Матч ТВ
05:00 Третий тайм
05:30 Голевая неделя. Суперлига
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Необыкновенный матч
10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор
11:30 Футбол. Еврокубки. Итоги группового этапа. Прямой эфир
12:55 Новости
13:00 Лица страны. Константин Игропуло
13:20 Все на Матч!
13:55 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Футбол. Кубок России. Женщины. Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:25 Новости
19:30 Смешанные единоборства. АСА. Э. Вартанян - Ю. Раисов. Прямой эфир
23:05 Все на Матч!
00:00 Точная ставка
00:20 РецепТура
00:50 Футбол. Еврокубки. Обзор
01:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Заречье-Одинцово» (Московская область) - «Енисей» (Красноярск)
03:55 Новости
04:00 Катар-2022
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:10 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки. Русский мир: своих не бросаем!
12:30 Новости
13:00 Засекреченные списки. Русский мир: своих не бросаем!
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Русский мир: своих не бросаем!
18:00 Брат
19:50 Брат-2
22:20 Сестры
23:55 Война
02:00 Кочегар
03:20 Я тоже хочу
04:40 Невероятно интересные истории
Звезда
04:10 Военная разведка. Западный фронт. Фильм 3-й
05:55 Военная разведка. Западный фронт. Фильм 4-й
07:35 Табачный капитан
08:00 Новости дня
08:20 Табачный капитан
09:25 Демидовы
12:05 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская жестокость
13:00 Новости дня
13:20 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская угроза
14:15 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Немытая и пьющая Россия
15:10 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Покорность и долготерпение русского народа
16:10 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская отсталость
17:05 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Тюрьма народов
18:00 Новости дня
18:20 Александр Невский. Последняя загадка Чудского озера
19:05 Обитель Сергия. На последнем рубеже
20:35 Военная приемка. След в истории. 1812. Неизвестное Бородино
21:20 Великая Отечественная в хронике ТАСС
22:20 Они сражались Zа Родину
22:50 Музыка+
23:40 Большая семья
01:25 В небе «Ночные ведьмы»
02:40 Право на выстрел
04:05 Маресьев: продолжение легенды
04:50 Ссора в Лукашах
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Царица Небесная. Казанская икона Божией Матери
07:00 «Храбрый заяц». «Палка-выручалка»
07:45 По семейным обстоятельствам
09:55 Неизвестные маршруты России. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Из Ханты-Мансийска в Югорск
10:35 Юность Петра
12:50 Как царь Пётр Германию познавал
13:25 Между двух океанов: дикая природа Коста-Рики
14:20 Международный фестиваль «Москва встречает друзей»
15:35 Последний дом Романовых
16:20 Формула любви
17:50 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 1-й
18:35 «Покровские ворота». Мой отец запрещал, чтоб я польку танцевал!»
19:15 Покровские ворота
21:30 2 Верник 2. Лариса Голубкина
22:15 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа «Фрукты» и Владислав Лаврик
23:20 Как царь Пётр Германию познавал
23:50 Юность Петра
02:10 Искатели. Пропавшее золото смоленского банка
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
05:40 Пятница News. 198-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 3. 10-я серия - «Новосибирск»
07:00 Чебурашка. Секрет праздника
07:10 Принцесса и дракон
08:30 Два хвоста
10:10 Чудо-Юдо
11:40 Приключения Паддингтона
13:40 Приключения Паддингтона-2
15:40 Астерикс на Олимпийских играх
17:50 Астерикс и Обеликс в Британии
20:00 Доспехи Бога-2. Операция «Кондор»
22:10 Доспехи бога
00:00 Агент Джонни Инглиш
01:30 Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
03:10 Пятница News. 199-я серия
03:40 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
МИР
05:00 Мультфильмы
06:55 Садко
08:30 Огонь, вода и... медные трубы
10:00 Новости
10:10 Неуловимые мстители
11:30 Новые приключения неуловимых
13:00 Корона Российской империи, или Снова неуловимые
15:20 Батюшка. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Батюшка. 1-я - 4-я серии
18:30 Новости
18:45 Батюшка. 4-я - 8-я серии
23:00 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди
00:35 Наше кино. История большой любви
01:00 Подкидыш
02:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
04:00 Мультфильмы
Время начала передач - московское.