Программа передач, ТВ программа на 4 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на пятницу 4 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 04.11.2022



1 канал



02:05 Информационный канал

05:57 Перерыв в вещании

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 «Символы России»

11:10 «Жизнь своих»

12:00 Новости

12:15 Юбилейный концерт Александра Зацепина

13:50 Империя: Петр I. Главы 1-я - 4-я

17:50 Вечерние новости

18:05 «Империя: Анна Иоанновна»

19:05 «Империя: Елизавета Петровна». Главы 1-я и 2-я

21:00 Время

21:35 «Одиннадцать молчаливых мужчин»

23:50 Концерт памяти Александра Градского

01:35 Александр Градский. «Обернитесь!»

02:20 Моя родословная

03:40 Наедине со всеми

04:25 Россия от края до края



Россия 1



04:25 Идеальная пара

06:10 Катькино поле

10:10 Сто к одному

11:00 Вести. День народного единства

12:00 Большой праздничный концерт «Песни русского мира»

14:00 Вести. День народного единства

14:40 Когда закончится февраль. 1-я - 6-я серии

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе!

00:20 Герой

02:30 Заповедник

04:24 Перерыв в вещании

04:25 Приличная семья сдаст комнату



ТВЦ



05:00 Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь

05:40 Мой герой. Александр Чернявский

06:15 Если бы да кабы

08:00 Православная энциклопедия. Можно ли убить словом? Продолжение разговора Путешествие в Задонск История христианских погребальных традиций

08:25 Екатерина Воронина

10:10 Тайна песни. Красные и белые

10:45 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия - «Знакомство»

11:30 События

11:45 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Кровавая надпись»

13:25 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия - «Король шантажа»

14:35 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Смертельная схватка»

15:45 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 3-я серия - «Охота на тигра»

17:00 Назад в СССР. Пьянству - бой!

17:50 «Был такой случай«. Юмористический концерт

18:35 Моя земля

22:00 «В центре событий« с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Особенности национального характера

00:35 Любовь на сене. 1-я серия

01:25 Любовь на сене. 2-я серия

02:15 Лекарство против страха

03:45 Актёрские драмы. Теряя рассудок

04:25 Актёрские драмы. Вечно вторые



НТВ



04:55 Отставник-2

06:25 Отставник-3

08:00 Сегодня

08:25 Отставник. Один за всех

10:00 Сегодня

10:35 Отставник. Один за всех

11:00 ДедСад

12:00 «Как мы будем размножаться?» Научное расследование Сергея Малозёмова

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Отставник. Спасти врага

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Балабол-6. «Погоня», 1-я и 2-я серии

21:50 Однажды в пустыне

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:30 Захар Прилепин. Уроки русского

02:00 Квартирный вопрос

03:05 Зверобой 2. 5-я - 7-я серии



5 канал



05:00 Тихий Дон. 2-я серия

06:40 Тихий Дон. 3-я серия

08:45 Каникулы строгого режима. 1-я - 3-я серии

11:35 Настоятель

13:25 Настоятель-2

15:15 Отпуск за период службы. 1-я - 4-я серии

19:05 Пустыня. 1-я - 4-я серии

23:00 Лучшие в аду

01:10 Солнцепек

03:15 Свои-5. Мой друган-киллер

03:50 Свои-5. Мужчина и женщина

04:30 Свои-5. Терапия



Домашний



04:15 Давай разведёмся!

05:05 По делам несовершеннолетних

06:20 Если наступит завтра

06:30 Если наступит завтра. 1-я - 3-я серии

12:05 Скарлетт. 1-я - 8-я серии

19:00 И расцвёл подсолнух. 1-я - 4-я серии

23:10 За бортом

01:15 Испытательный срок

02:55 Порочные связи. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:15 Comedy Баттл. 6-я серия

05:05 Открытый микрофон. Сезон 2. 33-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 34-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия

07:00 Интерны. 87-я - 89-я серии

08:30 Звездная кухня. 8-я серия

09:00 СашаТаня. 51-я - 54-я серии

11:00 Вызов. 3-я серия

12:00 Наша Russia. Дайджест. 1-я - 6-я серии

15:00 Наша Russia. Дайджест. 8-я серия

15:30 Наша Russia. Дайджест. 10-я - 15-я серии

18:30 Наша Russia. Дайджест. 17-я серия

19:00 Наша Russia. Дайджест. 21-я серия

19:30 Галустян +. 1-я серия

20:00 Концерты. 1-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 758-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 757-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 147-я серия

00:00 Зеленый фонарь

02:00 Импровизация. Сезон 6. 170-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 6. 171-я серия

03:40 Comedy Баттл. 7-я серия

04:30 Comedy Баттл. 8-я серия



СТС



5:00 Шапка-невидимка

05:10 Соломенный бычок

05:20 Стрекоза и муравей

05:30 Мультфильмы

05:40 Слонёнок и письмо

05:50 Ералаш. Сезон 1. 85-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 87-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 88-я серия

06:05 Три кота. Только спокойствие

06:10 38 попугаев

06:30 Смешарики. Легенда о золотом драконе

07:45 Смешарики. Дежавю

09:20 Отпетые мошенницы

11:20 Одноклассники

13:25 Одноклассники-2

15:20 Мальчик-дельфин

17:10 Angry Birds в кино

19:05 Angry Birds-2 в кино

21:00 Главный герой

23:15 Дэдпул 2

01:35 Холмс и Ватсон

03:00 6 кадров. Сезон 6. 56-я серия

03:25 6 кадров. Сезон 6. 37-я серия

03:45 6 кадров. Сезон 6. 39-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 6. 40-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 6. 41-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 6. 42-я серия



Матч ТВ



05:00 Третий тайм

05:30 Голевая неделя. Суперлига

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Необыкновенный матч

10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор

11:30 Футбол. Еврокубки. Итоги группового этапа. Прямой эфир

12:55 Новости

13:00 Лица страны. Константин Игропуло

13:20 Все на Матч!

13:55 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Футбол. Кубок России. Женщины. Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:25 Новости

19:30 Смешанные единоборства. АСА. Э. Вартанян - Ю. Раисов. Прямой эфир

23:05 Все на Матч!

00:00 Точная ставка

00:20 РецепТура

00:50 Футбол. Еврокубки. Обзор

01:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Заречье-Одинцово» (Московская область) - «Енисей» (Красноярск)

03:55 Новости

04:00 Катар-2022



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:10 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки. Русский мир: своих не бросаем!

12:30 Новости

13:00 Засекреченные списки. Русский мир: своих не бросаем!

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Русский мир: своих не бросаем!

18:00 Брат

19:50 Брат-2

22:20 Сестры

23:55 Война

02:00 Кочегар

03:20 Я тоже хочу

04:40 Невероятно интересные истории



Звезда



04:10 Военная разведка. Западный фронт. Фильм 3-й

05:55 Военная разведка. Западный фронт. Фильм 4-й

07:35 Табачный капитан

08:00 Новости дня

08:20 Табачный капитан

09:25 Демидовы

12:05 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская жестокость

13:00 Новости дня

13:20 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская угроза

14:15 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Немытая и пьющая Россия

15:10 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Покорность и долготерпение русского народа

16:10 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская отсталость

17:05 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Тюрьма народов

18:00 Новости дня

18:20 Александр Невский. Последняя загадка Чудского озера

19:05 Обитель Сергия. На последнем рубеже

20:35 Военная приемка. След в истории. 1812. Неизвестное Бородино

21:20 Великая Отечественная в хронике ТАСС

22:20 Они сражались Zа Родину

22:50 Музыка+

23:40 Большая семья

01:25 В небе «Ночные ведьмы»

02:40 Право на выстрел

04:05 Маресьев: продолжение легенды

04:50 Ссора в Лукашах



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Царица Небесная. Казанская икона Божией Матери

07:00 «Храбрый заяц». «Палка-выручалка»

07:45 По семейным обстоятельствам

09:55 Неизвестные маршруты России. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Из Ханты-Мансийска в Югорск

10:35 Юность Петра

12:50 Как царь Пётр Германию познавал

13:25 Между двух океанов: дикая природа Коста-Рики

14:20 Международный фестиваль «Москва встречает друзей»

15:35 Последний дом Романовых

16:20 Формула любви

17:50 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 1-й

18:35 «Покровские ворота». Мой отец запрещал, чтоб я польку танцевал!»

19:15 Покровские ворота

21:30 2 Верник 2. Лариса Голубкина

22:15 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа «Фрукты» и Владислав Лаврик

23:20 Как царь Пётр Германию познавал

23:50 Юность Петра

02:10 Искатели. Пропавшее золото смоленского банка

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»

05:40 Пятница News. 198-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 3. 10-я серия - «Новосибирск»

07:00 Чебурашка. Секрет праздника

07:10 Принцесса и дракон

08:30 Два хвоста

10:10 Чудо-Юдо

11:40 Приключения Паддингтона

13:40 Приключения Паддингтона-2

15:40 Астерикс на Олимпийских играх

17:50 Астерикс и Обеликс в Британии

20:00 Доспехи Бога-2. Операция «Кондор»

22:10 Доспехи бога

00:00 Агент Джонни Инглиш

01:30 Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка

03:10 Пятница News. 199-я серия

03:40 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»



МИР



05:00 Мультфильмы

06:55 Садко

08:30 Огонь, вода и... медные трубы

10:00 Новости

10:10 Неуловимые мстители

11:30 Новые приключения неуловимых

13:00 Корона Российской империи, или Снова неуловимые

15:20 Батюшка. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Батюшка. 1-я - 4-я серии

18:30 Новости

18:45 Батюшка. 4-я - 8-я серии

23:00 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди

00:35 Наше кино. История большой любви

01:00 Подкидыш

02:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

04:00 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 4 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 4 ноября 2022 Программа передач ТВЦ на 4 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 3 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 2 ноября 2022









Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 2 ноября, где смотреть прямые трансляции



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею. Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на сегодня 2 ноября



Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею. Статистика Овечкина в НХЛ на сегодня



Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 785. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 16 шайб. Расписание матчей РФПЛ 2022/2023 и турнирная таблица. 16-й тур чемпионата России по футболу



31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года. Когда начнется ЧМ-2022 по футболу, расписание чемпионата мира 2022 в Катаре, турнирная таблица



Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.









