Программа передач 1 канал на 4 ноября 2022

Телепрограмма 1 канала на 4 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 1 канал на 04.11.2022
02:05 Информационный канал
05:57 Перерыв в вещании
06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 «Символы России»
11:10 «Жизнь своих»
12:00 Новости
12:15 Юбилейный концерт Александра Зацепина
13:50 Империя: Петр I. Главы 1-я - 4-я
17:50 Вечерние новости
18:05 «Империя: Анна Иоанновна»
19:05 «Империя: Елизавета Петровна». Главы 1-я и 2-я
21:00 Время
21:35 «Одиннадцать молчаливых мужчин»
23:50 Концерт памяти Александра Градского
01:35 Александр Градский. «Обернитесь!»
02:20 Моя родословная
03:40 Наедине со всеми
04:25 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.