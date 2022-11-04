Программа передач 1 канал на 4 ноября 2022

Телепрограмма 1 канала на 4 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 1 канал на 04.11.2022



02:05 Информационный канал

05:57 Перерыв в вещании

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 «Символы России»

11:10 «Жизнь своих»

12:00 Новости

12:15 Юбилейный концерт Александра Зацепина

13:50 Империя: Петр I. Главы 1-я - 4-я

17:50 Вечерние новости

18:05 «Империя: Анна Иоанновна»

19:05 «Империя: Елизавета Петровна». Главы 1-я и 2-я

21:00 Время

21:35 «Одиннадцать молчаливых мужчин»

23:50 Концерт памяти Александра Градского

01:35 Александр Градский. «Обернитесь!»

02:20 Моя родословная

03:40 Наедине со всеми

04:25 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.