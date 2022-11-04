Программа передач ТВЦ на 4 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 4 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 04.11.2022
05:00 Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь
05:40 Мой герой. Александр Чернявский
06:15 Если бы да кабы
08:00 Православная энциклопедия. Можно ли убить словом? Продолжение разговора Путешествие в Задонск История христианских погребальных традиций
08:25 Екатерина Воронина
10:10 Тайна песни. Красные и белые
10:45 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия - «Знакомство»
11:30 События
11:45 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Кровавая надпись»
13:25 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия - «Король шантажа»
14:35 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Смертельная схватка»
15:45 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 3-я серия - «Охота на тигра»
17:00 Назад в СССР. Пьянству - бой!
17:50 «Был такой случай«. Юмористический концерт
18:35 Моя земля
22:00 «В центре событий« с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Особенности национального характера
00:35 Любовь на сене. 1-я серия
01:25 Любовь на сене. 2-я серия
02:15 Лекарство против страха
03:45 Актёрские драмы. Теряя рассудок
04:25 Актёрские драмы. Вечно вторые
В программе передач возможны изменения.