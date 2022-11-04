Программа передач ТВЦ на 4 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 4 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 04.11.2022



05:00 Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь

05:40 Мой герой. Александр Чернявский

06:15 Если бы да кабы

08:00 Православная энциклопедия. Можно ли убить словом? Продолжение разговора Путешествие в Задонск История христианских погребальных традиций

08:25 Екатерина Воронина

10:10 Тайна песни. Красные и белые

10:45 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия - «Знакомство»

11:30 События

11:45 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Кровавая надпись»

13:25 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия - «Король шантажа»

14:35 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Смертельная схватка»

15:45 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 3-я серия - «Охота на тигра»

17:00 Назад в СССР. Пьянству - бой!

17:50 «Был такой случай«. Юмористический концерт

18:35 Моя земля

22:00 «В центре событий« с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Особенности национального характера

00:35 Любовь на сене. 1-я серия

01:25 Любовь на сене. 2-я серия

02:15 Лекарство против страха

03:45 Актёрские драмы. Теряя рассудок

04:25 Актёрские драмы. Вечно вторые



В программе передач возможны изменения.