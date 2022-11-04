Программа передач СТС на 4 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 4 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 04.11.2022



5:00 Шапка-невидимка

05:10 Соломенный бычок

05:20 Стрекоза и муравей

05:30 Мультфильмы

05:40 Слонёнок и письмо

05:50 Ералаш. Сезон 1. 85-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 87-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 88-я серия

06:05 Три кота. Только спокойствие

06:10 38 попугаев

06:30 Смешарики. Легенда о золотом драконе

07:45 Смешарики. Дежавю

09:20 Отпетые мошенницы

11:20 Одноклассники

13:25 Одноклассники-2

15:20 Мальчик-дельфин

17:10 Angry Birds в кино

19:05 Angry Birds-2 в кино

21:00 Главный герой

23:15 Дэдпул 2

01:35 Холмс и Ватсон

03:00 6 кадров. Сезон 6. 56-я серия

03:25 6 кадров. Сезон 6. 37-я серия

03:45 6 кадров. Сезон 6. 39-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 6. 40-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 6. 41-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 6. 42-я серия



В программе передач возможны изменения.