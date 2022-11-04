Программа передач СТС на 4 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 4 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 04.11.2022
5:00 Шапка-невидимка
05:10 Соломенный бычок
05:20 Стрекоза и муравей
05:30 Мультфильмы
05:40 Слонёнок и письмо
05:50 Ералаш. Сезон 1. 85-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 87-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 88-я серия
06:05 Три кота. Только спокойствие
06:10 38 попугаев
06:30 Смешарики. Легенда о золотом драконе
07:45 Смешарики. Дежавю
09:20 Отпетые мошенницы
11:20 Одноклассники
13:25 Одноклассники-2
15:20 Мальчик-дельфин
17:10 Angry Birds в кино
19:05 Angry Birds-2 в кино
21:00 Главный герой
23:15 Дэдпул 2
01:35 Холмс и Ватсон
03:00 6 кадров. Сезон 6. 56-я серия
03:25 6 кадров. Сезон 6. 37-я серия
03:45 6 кадров. Сезон 6. 39-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 6. 40-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 6. 41-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 6. 42-я серия
В программе передач возможны изменения.